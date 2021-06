Jurassic World – Exklusiver Einblick vor Fast & Furious 9

Universal hat die Spendierhosen an. Am 15. Juli 2021 läuft hierzulande endlich der lang ersehnte neunte Teil der bekannten Fast & Furious Reihe an. Doch für wen das noch nicht genug Grund zur Freude ist, für den hat Universal jetzt noch was besonderes parat. So wird es vor jeder IMAX-Vorstellung von Fast & Furious 9 einen exklusiven Einblick in Jurassic World: Ein neues Zeitalter geben.

Erste Bilder vom neuen Jurassic World ein ganzes Jahr vor Kinostart

Das dürfte alle Fans der Filme besonders freuen. Schließlich läuft der dritte und vielleicht letzte Teil der Reihe erst in einem Jahr, genauer gesagt am 9. Juni 2022, an. Wie bei vielen anderen Filmen auch wurde der Start aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. So sollte der Film, in dem neben Chriss Pratt und Bryce Dallas Howard auch wieder das originale Trio von Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum am Start ist, bereits am 10. Juni 2021 starten.

Auch für Fast & Furious 9 sind Verschiebungen nichts neues. Ursprünglich 2016 für das Jahr 2019 angekündigt, wurde er bereits ein Jahr später auf 2020 verschoben. Im Jahr 2020 wurde der Start dann erst auf April 2021, dann auf Mai 2021 verschoben. Jetzt soll er endlich ab dem 15. Juli 2021 bei uns in den Kinos laufen, und wir hoffen, dass es dabei bleibt.

Auf unserem Beitragsbild seht ihr übrigens einen Moros Intrepidus in Jurassic World: Ein neues Zeitalter. Wenn das mal keine Neugier auf mehr macht?

