Monark – Neues JRPG ehemaliger Shin Megami Macher

Die Shin Megami Tensei Reihe hat lange Tradition vor allem in Japan und eine große Fangemeinde. Neben Spinoffs und Sequels gab es in der Vergangenheit auch andere Projekte von ehemaligen Machern der Originalreihe. Mit Monark soll nächstes Jahr ein neues JRPG erscheinen an dem einige bekannte Namen der SMT Geschichte arbeiten.

Ehemalige SMT Macher kündigen Monark an

NIS America hat offiziell eine neues JRPG angekündigt, das unter der Leitung einiger bekannter Entwickler der ursprünglichen Shin Megami Tensei Spiele entsteht.

In dem neuen Schul RPG werdet ihr zum Anführer des True Student Council und müsst seltsame Vorgänge an eurer Schule untersuchen. Aus vier Charakteren müsst ihr euch einen Assistenten wählen.

Jeder dieser Helfer führt zu einem ganz eigenen Verlauf und einer Vielzahl von Enden. Das Kampfsystem ist dabei Kommando basiert und dennoch könnt ihr euch frei bewegen. Indem ihr euren “Wahnsinn” steigert, erhaltet ihr Zugang zu stärkeren Angriffen.

Erhöht ihr diesen aber zu weit, verliert ihr die Kontrolle und schlagt ziellos um euch. Das “EGO”-System repräsentiert zudem die Begierden eures Charakters wie Stolz, Zorn, Lust oder Völlerei (die sieben Todsünden).

Diese Attribute ändern sich zum Beispiel abhängig von euren Entscheidungen und bestimmen welche Dämonen ihr im Kampf beschwören könnt. Neben diesem Titel haben frühere SMT Entwickler auch schon Caligula entwickelt, das ebenso in die gleiche Kerbe schlägt.

Monark soll im Frühjahr 2022 für Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.











Quelle: Pressemeldung