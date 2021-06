Tiny Tina’s Wonderlands – Leak zum vermeintlichen Borderlands Spin-Off aufgetaucht

Bereits vor einigen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass Gearbox Software derzeit an einem Spin-off zur populären Shooter-Reihe Borderlands werkelt. Konkretere Informationen waren bislang noch nicht bekannt, die Verantwortlichen hinter der Marke schwiegen sich ebenfalls aus. Nun tauchte unlängst allerdings ein Leak auf, der die Mutmaßungen um einen Ableger bekräftigen.

Die Dokumente, die nun aufgetaucht sind, besagen, dass das Spin-off den Titel ‘Tiny Tina’s Wonderlands’ trägt und sich inhaltlich um den namensgebende Nebencharakter Tiny Tina drehen wird. Interessant hierbei: Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte der US-amerikanische Entwickler einen Markenschutzeintrag auf den Begriff ‚Wonderlands‘ eingereicht. Weiter heißt es in dem Leak, dass der Ableger ebenfalls auf unterschiedliche spielbare Charaktere setzt, die sich aufgrund ihrer Fähigkeiten samt eigener Skill-Trees differenzieren – ganz so wie man es von Borderlands bislang gewohnt war. Von offizieller Seite aus gab es bislang noch keine Stellungnahme, der Bloomberg-Autor und Insider Jason Schreier meldete sich hingegen unlängst zu den Gerüchten zu Wort. Demnach erklärt der sonst so gut informierte Journalist, dass die Gerüchte um den Leak zutreffen. Gleichzeitig glaubt Schreier aber nicht daran, dass man auf der bevorstehenden E3 eine Ankündigung zu erwarten habe.

Yes this 2K leak is real but I'm not sure all of it is going to be at E3. Can't wait for Marvel XCOM though https://t.co/6TxZSk8hDa

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021