Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Nach einem Jahr Wartezeit gibt es endlich einen Trailer

Der DLC zu Elden Ring mit dem Namen Shadow of the Erdtree wurde im März vergangenen Jahres angekündigt, seitdem war es relativ still um die neuen Inhalte des Soulslikes. Nun gibt es, fast genau ein Jahr später, endlich einen Trailer und die Fans stürzen sich natürlich sofort in die ersten Theorien, was das gezeigte Material bedeuten könnte.

Im Sommer 2024 wird in Elden Ring wieder viel gestorben

Der Trailer zeigt uns eine ganze Menge Gegner, denen wir uns in Shadow of the Erdtree entgegen stellen werden. Natürlich wird auch wieder eine tiefgründige Story erzählt, die man sich aber mit Sicherheit wieder selbst zusammensuchen darf. In den Kommentaren unter dem Trailer werden jedenfalls bereits die ersten Theorien gesponnen, was es mit den gezeigten Bildern auf sich haben könnte.

Sicher ist auf jeden Fall eines: Die Kämpfe werden erneut brutal und gnadenlos sein. Egal ob ein wandelnder, in Flammen stehender Käfig, ein Kämpfer mit riesiger Löwenmaske oder ein leuchtendes Stachelschwein, die Vielfalt der Monster und Gegner ist mal wieder gegeben.

Natürlich sind auch ein paar neue Waffen für euch am Start. So sehen wir im Trailer eine vollautomatische Armbrust und ein brennender Krug, den wir werfen können. Außerdem scheinen wir auch, wenn es uns danach ist, nur mit unseren Fäusten in den Kampf stürzen und gute alte Kampfkünste auspacken.

Was uns sonst noch so erwartet, das erfahren wir dann im Sommer, Shadow of the Erdtree erscheint nämlich am 21. Juni 2024.

Titelbild: 2024 © Bandai Namco

Quelle: Bandai Namco