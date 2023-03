Elden Ring – Neue Abenteuer warten als DLC auf mutige Spieler*innen

Lange Zeit war es nur ein Gerücht, nun gibt es endlich eine offizielle Verkündung: Elden Ring bekommt einen DLC. Bisher ist allerdings nur der Name bekannt. Ein Leaker möchte aber angeblich bereits wissen, dass die neuen Inhalte gewaltig werden.

Elden Ring-DLC stellt euch erneut auf die Probe

Der zusätzliche Inhalt hört auf den Namen “Shadow of the Erdtree”. Es wird also storytechnisch mit großer Wahrscheinlichkeit um den Erdenbaum gehen, den gewaltigen Baum, der bereits im Hauptspiel so majestätisch über dem Zwischenland thront. Was genau uns im DLC allerdings erwartet, das wird noch nicht enthält. Bisher gibt es nämlich nur einen Tweet von From Software.

In ebendiesem Tweet wird allerdings nur mitgeteilt, dass sich der DLC in Entwicklung befindet und dass man sich auf neue Abenteuer im Zwischenland freue. Dazu gibt es noch ein Artwork, aus welchem Fans bereits entnehmen, dass es in ein komplett neues Gebiet gehen wird.

Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als auf weitere Informationen zu warten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

ELDEN RING - Launch Edition [PlayStation 5] ELDEN RING Spiel (physischer Datenträger für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One, Code in a Box für PC)

Poster

Art Cards, Sticker und Aufnäher

Reisen Sie durch das Zwischenland – eine neue Fantasywelt aus der Feder von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der einflussreichen DARK SOULS-Videospielreihe, und George R. R. Martin, dem Autor der Fantasy-Bestsellerreihe „A Song of Ice and Fire“ (Das Lied von Eis und Feuer)

ELDEN RING lockt mit gigantischen Fantasy-Landschaften und düsteren, komplexen Dungeons, die nahtlos ineinander übergehen

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Twitter