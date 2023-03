Angespielt: Road 96: Mile 0 – Psychedelisch-musikalische Fortsetzung eines Indie-Hits

Road 96 hat viele Spieler*innen begeistert und unter anderem einen Preis für das beste Indie-Spiel des Jahres gewonnen. Nun soll am 4. April das Prequel Road 96: Mile 0 herauskommen. Wir haben erste Eindrücke durch Yoan Fanise, den CEO vom Entwicklerstudio DigixArt, erhalten und die Demoversion gespielt.

Das erwartet euch in Road 96: Mile 0

Im Zentrum von Road 96: Mile 0 stehen diesmal zwei Charaktere: die Teenager Zoe und Kaito. Kaito ist eine Figur aus DigixArts Rhythmusspiel Lost in Harmony aus dem Jahr 2016. In seinem Leben sind seit diesem Spiel zwei Jahre vergangen. Er lebt als das Kind von einer Arbeiterfamilie in Colton City, einer heruntergekommenen Stadt des fiktiven Landes Petria. Zoe ist einer der Nebencharaktere aus Road 96. Das Prequel beginnt im Mai und zeigt, wieso sie einige Monate später den Roadtrip beginnt, um den es in Road 96 geht. Sie ist die Tochter eines angesehenen Ministers unter Tyraks Regierung und kommt aus der Luxusgemeinde White Sands. Ihre und Kaitos Welten stehen sich somit gegenüber, weshalb auch ihre Ansichten häufig aufeinanderprallen.

Während es im Vorgänger, der zeitlich nach dem Prequel spielt, hauptsächlich um politische Themen ging und man sich als namenloser Teenager mehrmals auf den Weg zur Grenze macht und dabei auf prozentual generierte Charaktere wie Zoe trifft, fokussiert sich dieser Teil auf die Entwicklung von Zoes und Kaitos Freundschaft. Abwechselnd werden die beiden Figuren übernommen, um so den jeweils anderen zu beeinflussen. Das funktioniert hauptsächlich durch Gespräche. Zwischendrin gibt es einige musikalische Sequenzen, in denen Spieler*innen in einer irrealen Gedankenwelt skaten und Punkte sammeln. Insgesamt soll der Titel fünf bis sieben Spielstunden liefern und über 20 Enden beinhalten. Er eignet sich sowohl für diejenigen, die Road 96 bereits gespielt haben und mehr über Zoe erfahren wollen, als auch für die Spieler*innen, die mit diesem Prequel in die Welt von Petria einsteigen möchten.

Das Fazit zum bisherigen Spielstand

Der Eindruck der ersten Spieleminuten spiegelt genau diese Details wieder. Zoe und Kaito sprechen miteinander, treffen sich immer wieder in ihrem Versteck und haben bizarre Fantasien, in denen sie ihren Problemen davonskaten. Das fühlt sich anfangs sehr repetitiv an und lässt den Flow von Road 96 vermissen. Womöglich zieht die Story aber an, wenn Kaitos und Zoes Freundschaft mehr und mehr auf die Probe gestellt wird und beide ihre Komfortzone verlassen müssen. Das erfahren wir aber erst, wenn Road 96: Mile 0 am 4. April für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, den PC und die Nintendo Switch erscheint.