Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2024

Es ist Schaltjahr und somit gibt es einen Tag mehr für die Releasevorschau, an dem neue Spiele erscheinen können. Und an diesem 29. Februar erscheinen tatsächlich eine ganze Menge Spiele, darunter ein Titel, den JRPG-Fans schon eine Weile im Fokus haben. Aber natürlich erscheinen auch abseits dessen interessante Videospiele und wir werfen gemeinsam einen Blick auf sie.

Ein Extra-Tag in der Releasevorschau

Dicefolk (PC) – 27. Februar

Ein taktisches Roguelite mit einem Mix aus Monstersammler und Deckbuilder, nur werden die Effekte eurer Monster nicht durch Karten, sondern durch Würfel bestimmt.

Piczle Cross: Story of Seasons (PC, Switch) – 27. Februar

Der klassische Puzzler mit Bildern aus den Story of Seasons-Spielen, bei uns auch bekannt als Harvest Moon.

Sympathy Kiss (Switch) – 27. Februar

Eine Dating-Sim-Visual Novel.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake (PC, PS5, XSX) – 28. Februar

Der erzählerische Koop-Puzzle-Platformer in neuem Gewand.

Star Wars: Dark Forces Remaster (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 28. Februar

Der Star Wars-Shooter aus den 90ern kommt etwas überarbeitet zurück.

TimeMelters (PC, PS5, XSX) – 28. Februar

Ein strategisches Action-Adventure, bei welchem ihr mittels Zeitmanipulation gemeinsam mit euch selbst und anderen Mitspieler*innen gegen Horden von Monstern antretet.

A Void Hope (PC, Switch) – 29. Februar

Ein Retro-Puzzle-Platformer, bei dem die Lichtbedingungen und Beleuchtungsquellen eine große Rolle spielen.

Astral Party (PC) – 29. Februar

Ein virtuelles Brettspiel mit Deckbuilding-Elementen und Anime-Mädchen.

Final Fantasy VII Rebirth (PS5) – 29. Februar

Die lang ersehnte Fortsetzung zur Neuauflage des JRPG-Hits.

Picross S+ (Switch) – 29. Februar

Wir hatten bereits eine Variante dieses Puzzles, aber es kommt tatsächlich noch ein solches Spiel heraus mit 300 neuen Puzzles, die ursprünglich nur als DLC für die 3DS Version Picross E veröffentlicht wurden.

Robin Hood – Sherwood Builders (PC) – 29. Februar

Ein weiteres Spiel im Robin Hood-Universum, diesmal mit Basenbau- und Crafting-Elementen.

Tamarak Trail (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 29. Februar

Wir hatten in dieser Ausgabe bereits einen Deckbuilder, der statt Karten auf Würfel setzt und auch in diesem Roguelite werden Würfel verwendet, um die Fähigkeiten eurer Krieger*innen zu bestimmen.

Welcome to ParadiZe (PC, PS5, XSX) – 29. Februar

Das etwas andere Zombiespiel, denn hier könnt ihr die Zombies einfangen und für euch kämpfen bzw. arbeiten lassen.

Parry Nightmare (PC) – 1. März

In diesem Bullet Hell-Überlebensspiel geht es vor allem darum, die Angriffe eurer Gegner perfekt zu parieren und als mächtige Gegenangriffe zurückzuschleudern.

The Mobius Machine (PC, PS5, XSX) – 1. März

Ein 2D-Action-Platforming-Shooter auf einem fremden Planeten mit fiesen Alienmonstern.

Ufouria: The Saga 2 (PC, PS5, XSX, Switch) – 1. März

Ein knuffiges Remake eines 32 Jahre alten 2D-Platformers.

Und somit hätten wir auch den Februar in der Releasevorschau abgefrühstückt. Ein paar März-Titel hatten wir bereits, nächste Woche starten wir dann so richtig in den dritten Monat.

Titelbild: 2024 © 505 Games | 2024 © Square Enix

