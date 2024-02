Pokémon Legends Z-A – Zygarde bekommt endlich seine eigene Edition

Nach Pokémon X und Y kommt Pokémon Z…oder etwa nicht? Entgegen vieler Erwartungen haben die Spiele der sechsten Pokémon-Generation damals keine Spezialedition mit dem legendären Pokémon Zygarde erhalten. Doch nun wurde dieser Fehler korrigiert und zwar mit der Ankündigung eines neuen Legends-Spiels.

Pokémon-Legends Z-A schickt uns zurück in die Kalos-Region

Der Trailer, welcher im Rahmen der heutigen Pokémon Presents gezeigt wurde, verrät uns noch nicht allzu viele Informationen über Pokémon Legends Z-A außer dass es zurück nach Kalos gehen wird, Illumina City im Mittelpunkt steht und ein wichtiges Gameplay-Element der sechsten Generation zurückkehrt: Die Mega-Entwicklung.

Der Trailer ist also eher als ein Teaser zu werten, welcher uns verrät, dass das Spiel 2025 erscheinen wird. Bedeutet dies wohl, dass wir in diesem Jahr mit keinem großen Pokémon-Release rechnen können? Eventuell möchte man sich tatsächlich etwas mehr Zeit einräumen, um nicht ein solch technisch fragwürdiges Produkt wie zuletzt Pokémon Karmesin und Purpur auf den Markt zu bringen? Das sind zwar nur Spekulationen, aber zu wünschen wäre es dem Franchise.

Es ist auf jeden Fall ein positives Zeichen, dass hier wohl auf die Community gehört wurde und ein lang ersehntes Feature zurückkehren wird. Seit seiner Einführung sind sich Pokémon-Fans einig, dass die Mega-Entwicklungen eine der besten Neuerungen in den Spielen waren. Z-Kristalle, Gigadynamax und Terakristallisierung fanden in der Fan-Gemeinde nie denselben Anklang. Doch das Logo und das Geräusch am Ende des neuen Trailers sind unverkennbar.

Und so bekommt Zygarde, das dritte legendäre Pokémon aus X und Y neben Xerneas und Yveltal endlich sein lang ersehntes Spiel. Doch warum trägt das Spiel den Titel Pokémon Legends Z-A? Z steht für Zygarde, das ist klar, doch was bedeutet wohl das A? Das werden wir wohl erst im nächsten Jahr herausfinden.

