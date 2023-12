Bis zur Glotze – Der große Gaming-Jahresrückblick 2023: Part 2 | Folge 130

Das Spielejahr 2023 steht für eine Hülle & Fülle an hochkarätigen Games. Natürlich müssen wir in Bis zur Glotze darüber sprechen. Denn in Part 1 haben wir bereits einige Themen und Spiele anreißen können. In Part 2 widmen wir uns weiteren spannenden Games aus diesem Jahr. Alles konnten wir natürlich nicht besprechen. Dafür erschienen schlichtweg zu viele Spiele und darüber hinaus würde eine komplette Besprechung den Rahmen sprengen. Daher haben wir uns auch in der Folge auf unsere Highlights, aber auch Enttäuschungen beschränkt.

Bis zur Glotze – Unser Spielejahr 2023

Timestamps:

(00:00:15) – Vorstellung

(00:01:38) – Baldur’s Gate 3

(00:22:36) – Forspoken

(00:32:41) – Final Fantasy XVI

(00:43:19) – Hogwarts Legacy

(00:52:43) – Age of Wonders 4

(00:58:34) – Die Siedler: Neue Allianzen/ Pioneers of Pagonia

(01:04:33) – Spellforce: Conquest of Eo

(01:07:50) – Alan Wake 2

(01:12:34) – Songs of Silence

(01:14:40) – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

(01:18:48) – Redfall

(01:24:27) – Spider-Man 2

(01:26:45) – Hi-Fi Rush

Eines der besten Spielejahre?

Natürlich fängt unser Podcast direkt mit einem Titel an, der nach lange von sich reden machen wird. Baldur’s Gate 3 überraschte kam überraschend mit Top-Wertungen und tollen Verkaufszahlen daher, gewann im Nachgang sogar den “Game of the Year Award” der Game Award Show. Ein absoluter Erfolg für ein Spiel, welches auf Fanliebe setzt und Kreativität bei der Monetarisierung außen vor lässt. Insbesondere für Tobias kommt an den Titel der Larian Studios in diesem Jahr lange nichts heran. Christian ist kaum weniger begeistert, hat sich aber noch einen Hauch mehr in das neue Zelda uns insbesondere Alan Wake 2 verliebt. Eine Gemeinsamkeit dieser Titel: Dahinter steckt viel Liebe zum Produkt und den Fans. Das kann eine schöne Message sein. Doch leider erlebten wir auch Enttäuschungen. Ja Square Enix, wir schauen dich gerade an. Ob Final Fantasy 16 oder noch viel mehr Forspoken. Beide Titel konnten unseren Erwartungen nicht gerecht werden und ließen ein enormes Potenzial liegen. Doch mehr wollen wir an dieser Stelle gar nicht verraten. Viel Spaß mit Part 2 unseres Jahresrückblicks 2023.

Moderation: Christian

Redaktion: Tobias

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.