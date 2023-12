Kinovorschau – Diese Filme starten im Januar 2024

In unserer monatlichen Kinovorschau könnt ihr euch einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Das neue Kinojahr startet direkt mit einem von Fans lang erwarteten Animefilm: Hayao Miyazakis neuestes Werk Der Junge und der Reiher, das bereits für den Golden Globe als Bester Animationsfilm nominiert ist, kommt am 4. Januar endlich in die deutschen Kinos! Außerdem startet der neue Actionfilm The Beekeeper mit Jason Statham und Josh Hutcherson. Ende des Monats kommt zudem mit Home Sweet Home: Wo das Böse wohnt ein deutscher Horrorfilm von Regisseur Thomas Sieben auf die große Leinwand.

4. Januar:

Der Junge und der Reiher (Anime)

Priscilla (Drama)

Next Goal Wins (Drama)

Role Play (Thriller)

Im toten Winkel (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

11. Januar:

The Beekeeper (Action)

Animalia (Science-Fiction)

Baby to Go (Science-Fiction)

The Royal Hotel (Thriller)

Im letzten Sommer (Drama)

15 Jahre (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

18. Januar:

Wo die Lüge hinfällt (Komödie)

Poor Things (Drama)

The Palace (Komödie)

Knochen und Namen (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

25. Januar:

Mean Girls – Der Girls Club (Musikfilm)

The Holdovers (Komödie)

Die Chaosschwestern unf Punguin Paul (Kinder- und Familienfilm)

Das Erwachen der Jägerin (Drama)

Home Sweet Home: Wo das Böse wohnt (Horror)

Stella. Ein Leben. (Drama)

The Woddafucka Thing (Komödie)

Roxy (Thriller)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.