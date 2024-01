Dead by Daylight – Keine Fiktion: Alan Wake als neuer Überlebender!

Nach dem erfolgreichen Killer Chapter A Child’s Play mit Chucky, die Mörderpuppe, war es vorhersehbar, dass sich Dead by Daylight Spielende allzu bald auch einen neuen Überlebenden wünschten. Dieser wurde heute in einem Trailer auf Youtube promotet: Alan Wake. Remedy Games und Behaviour Interactive haben sich zusammengetan und bringen dieses neue Kapitel in den Nebel. Dabei ist der begnadete Schriftsteller jedoch nicht die einzige Neuheit im Spiel.

Wer ist Alan Wake?

Das Spiel Alan Wake existiert bereits seit Mai 2010. Der unter Alpträumen und Schlafstörungen leidende Schriftsteller Alan Wake, trifft das Übernatürliche in Form von Dunkelheit, als er mit seiner Frau einen Urlaub in Bright Falls anstrebt, um sich zu erholen. Ja, schade! Frau weg und um ihn herum nur Finsternis. Seine einzigen Waffen: Eine Taschenlampe und eine konventionelle Waffe. Indem er Manuskripte sammelt und eine Geschichte wieder zusammenfasst, die er einst selbst geschrieben, sich aber nicht mehr an sie erinnert, versucht er aus dem Horror zu entkommen. Der zweite Teil der Alan Wake Reihe ist erst kürzlich rausgekommen und Remedy Games erhielt viel positives Feedback.

Es ist anhand der Taschenlampe, viel Finsternis und einem Horrorszenario nicht verwunderlich, dass Behaviour Interactive mit dem Franchise liebäugelte. Schon seit geraumer Zeit, so die Pressemeldung, war ihnen bewusst, dass beide Konzepte von Alan Wake und Dead by Daylight gut zusammen passen.

Die neuen Fähigkeiten von Alan Wake bringen auch endlich wieder einen Segen ins Spiel!

Mit dem Talent Deadline werden 10% häufiger Fähigkeitschecks getriggert, die an verschiedenen Orten auftauchen. Trifft man sie nicht, ist der Schaden, der durch den Fehler passiert, halbiert. Meister des Lichts benötigt eine Taschenlampe in der Hand des Überlebenden. Schafft es ein Überlebender den Killer zu blenden, leidet dieser zusätzlich 6 Sekunden lang unter dem Statuseffekt eingeschränkt mit 20% (ist wesentlich langsamer, zerstört Dinge langsamer etc.) Außerdem bekommt der Überlebende den Eile Effekt mit 50% Beschleunigung. Es hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden.

Zu guter Letzt haben wir Segen: Erleuchtung. Nachdem ein Totem gesegnet wurde, ertönt im Umkreis von 24m ein Klingeln und alle Überlebenden können die Auren sämtlicher Truhen und Generatoren in Blau sehen. So lange dieses Totem aktiv ist, kann die nutzende Person andere Totems 10% schneller zerstören oder segnen. Aber es kann nur ein Totem gesegnet werden.

Licht aus, jetzt wird es wahrlich düster

Das neue Kapitel soll am 30. Januar auf allen unterstützenden Plattformen verfügbar sein. Mit dem neuen Chapter soll auch der zeitlich begrenzte Modifikator Lights Out zu Dead by Daylight kommen. Spielende werden dabei in eine gruselige Atmosphäre eingetaucht, in denen ihnen wichtige Werkzeuge abhanden kommen, die sie sonst gewohnt sind. Was das genau heißen soll, werden wir jedoch erst noch erfahren.

Die Testserver sind nun online und sowohl das Developer Update als auch Alan Wake machen ihn aktuell für eine Woche unsicher. Seid ihr schon dabei, euch aus dem Nebel zu schreiben?

