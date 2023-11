Dead by Daylight – Der neue Killer ist nostalgisch!

Man muss schon sagen, schlussendlich konnte Behaviour Interactive in Dead by Daylight zum ersten Mal nach langer Zeit ein neues Kapitel für sich behalten. Erst kurz bevor es klar wurde, dass der Public Test Server startete, erschien ein Twitter (X) Eintrag mit einem Wandbrett und drei Messern, während in der Mitte eines fehlte. Dachte man zuerst daran, dass einige Killer ein Update bekommen, war es für Andere schon offensichtlich.

Child’s Play: Kapitel 30

Das runde Kapitel bringt einen lizensierten Killer und es ist niemand geringeres als Chucky, die Mörderpuppe! Der rothaarige Alptraum aller nun 30-Jährigen hat es in den Nebel geschafft und wie BHVR sein Defizit der Größe ausgemerzt hat, ist bemerkenswert! Der Geist von Charles – Dem tatsächlichen Serienmörder, der seine Seele in die “Good Guy” Puppe transferiert hat, bevor er starb, trägt die gefallenen Überlebenden. Auch, wenn Chucky einen Überlebenden am Fenster oder in einem Schrank erwischt, erscheint sofort der Geist seines Ich’s und trägt sowohl Survivor als auch Chucky selbst.

Natürlich bringt Chucky drei neue einzigartige Perks mit und eine Fähigkeit, die ihn von anderen Killern unterscheidet: Man spielt ihn aus der 3rd- Person-Perspektive! Das heißt, anders als bei den Anderen Killern, sieht man seinen Charakter die ganze Zeit. Zudem hat er die Möglichkeit, in einen Unentdeckbar-Modus zu wechseln und nebst, dass er keinen roten Schein mehr hat, hört man seine Tippel-Tappel-Schritte auf der ganzen Map und sieht auch weiße Schritte auf dem Boden, obwohl er gar nicht da sein muss. Wenn er dann in einen Sprint verfällt, ist es schwer, dem kleinen Wurm zu entkommen. Nicht mal die sicherste Palette kann da noch helfen, denn er rutscht einfach unten durch.

Eine knappe Woche ist der Testserver online, dann wird nochmal an den Drehschrauben gedreht und am 28.11.2023 ist es dann soweit: Chucky, die Mörderpuppe betritt offiziell den Nebel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild © Behaviour Interactive