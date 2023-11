Genshin Impact – Version 4.2 führt Fontaines Schicksal fort

Am 8. November wird es wieder soweit sein, HoYoverse bringt eine neue Version von Genshin Impact heraus. Das Update auf 4.2 soll wieder einige neue Inhalte mit sich bringen und für Kurzweil in Fontaine sorgen.

Neue Charaktere, neues Glück

Der neue Star unter den Charakteren ist wortwörtlich die geborene Schauspielerin Furina. Sie ist der erste Charakter, der zwischen den beiden Energien Ousia und Pneuma hin und her wechseln kann. Was im Kampf und bei der Erkundung von Fontaine sehr hilfreich ist. Wie zu erwarten, hat sie die Hydro Kraft inne und benutzt ein Einhandschwert. Während des Kampfes ist es ihr möglich Wasserwesen zu beschwören, die im Kampf mit unterstützen, als auch Heilungen zu wirken.

Charlotte, eine Katalyst Nutzerin mit Kryokraft, wird fortan ebenfalls spielbar sein. Sie ist die Reporterin des Dampfvogels, der berühmtesten Zeitung Teyvats. Entsprechend innovativ ist die Idee, dass sie auch mit ihrer Kamera kämpft. So ist der Dendro Archon Nahida nicht mehr die Einzige die “Fotos von Gegner schießt” und sie damit besiegt. Das erinnert auch an das Horrospiel Project Zero. Charlotte kann jedenfalls damit Gegner markieren, fortlaufend Kryo Schaden verursachen und auch Heilfelder damit erstellen.

Im Laufe von Version 4.2 wird auch Baizhu (zusammen mit Furina in der ersten Phase) und Cyno mit Kamisato Ayato (zweite Phase) verfügbar werden, wobei die aber nicht neu sind. Charlotte wird mit ihren vier Sternen wie gewohnt in beiden Phasen verfügbar sein.

Alles nur eine Maskerade?

“Maskerade der Frevler” nennt sich der neue Archontenauftrag, wo es sich hauptsächlich um Furina drehen wird. Hier wird die Spielerschaft mehr erfahren, was es mit dem Hydro Archon auf sich hat. Der Story Trailer von 4.2 hat nämlich durchscheinen lassen, dass einige schockierende Ereignisse rund um Furina bzw. Focalors enthüllt werden. Auch die dunkle Prophezeiung, die Fontaines Ende durch eine Meeresüberschwemmung ankündigt, scheint immer näher zu kommen. Ebenso scheint man sich auf den Auftritt einiger alter und neuer Gesichter freuen zu können. Zusätzlich bekommt Furina auch noch ihren eigenen Legendenauftrag, wo man gewiss noch mehr über sie erfährt.

Was wir sonst noch erwarten können

Um jene Geschichte weiter zu erzählen, wird es auch wieder zwei neue Regionen geben. Den mysteriösen Wald von Erinnyes und den Bezirk Morte, wo ein riesiger Turm einsam in der Landschaft empor ragt. Bereits jetzt kann man ihn schon am Horizont sehen, wenn man im zentralen Bereich von Fontaine steht und sein Blick gen Osten richtet. Außerdem soll es zwei neue Bosse geben, die einem das Leben schwer machen wollen. Ein riesiger zorniger blauer Narwal und ein großes Hydro Elementar.

Für die Kartenspieler unter euch wird es auch neue Karten zu “Geniale Beschwörung” geben, dem spielinternen Kartenspiel. Nilou, Dori und Baizhu werden mit hinzugefügt und freuen sich schon auf die ein oder andere Partie mit euch zu Tisch.

Quelle: ©HoYoverse Sondersendung zu 4.2

Titelbild: ©HoYoverse