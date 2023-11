Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2023

Die Releasevorschau ist mal wieder zur Stelle und mannomann, ist der Schwall an Spielen in dieser Woche riesig. Ganze 37 Titel an der Zahl, also gehen wir mal lieber ohne große Umschweife an den Start und listen euch die Spiele auf. So voll war eine Releasevorschau schon lange nicht mehr.

Die pickepackevolle Releasevorschau

Asterix & Obelix Slap Them All! 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 13. November

Ein klassisches Beat’em’Up mit den liebenswerten Galliern in einer quasi den Comics entsprungenen Optik.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Spirittea (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 13. Oktober

Ein entspannendes Simulationsspiel, in welchem ihr ein Badehaus für die Geister des Waldes eröffnet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Super Crazy Rhythm Castle (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 13. November

Ein verrückter Mix aus Story-Adventure und Rhythmusspiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ark: Survival Ascended (PC, PS5, XSX) – 14. November

Eine überarbeitete Neuveröffentlichung des Survival-Titels mit DLCs, dem Battle Royale-Modus, Crossplay und überarbeiteter Grafik und Performance.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Astral Ascent (PC, PS4, PS5, Switch) – 14. November

Ein 2D-Action-Roguelike, bei welchem ihr einen von vier Charakteren wählt und gegen starke Bosse antretet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Boiling Point: Road to Hell (PC) – 14. November

Der Shooter aus dem Jahre 2005 wird jetzt über Steam und GOG neu veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gods of the Twilight (PC) – 14. November

Eine Visual Novel über eine futuristische Welt, in der die Magie von nordischen Göttern in die technologische Welt zurückkehrt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

KarmaZoo (PC, PS5, XSX, Switch) – 14. November

Ein pixeliger Platformer mit putzigen Tierchen und ihren speziellen Fähigkeiten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. November

Die Klopperei der Nickelodeon-Charaktere geht in die zweite Runde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

UFO Robot Grendizer – The Feast of the Wolves (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. November

Das erste Videospiel zur klassischen Mecha-Animeserie aus den 1970er Jahren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

American Arcadia (PC) – 15. November

In einer dystopischen Metropole müsst ihr aus einer Live-TV-Show entkommen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Checkmate Showdown (PC) – 15. November

Eine etwas andere Partie Schach, in welcher die Figuren im Kampf gegeneinander antreten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Lake: Season’s Greetings (PC, PS4, PS5, XSX) – 15. November

Ein Adventure über einen Paketlieferanten und seinen Erlebnissen in einer kleinen amerikanischen Vorstadt an Weihnachten 1985 .

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Last Faith (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. November

Ein düsteres 2D-Pixel-Action-Adventure mit Soulslike- und Metroidvania-Elementen und viel Pixelblut.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wizordum (PC) – 15. November

Ein Retro-FPS mit Magie und Puzzle-Elementen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zipp’s Cafe (PC) – 15. November

Als Besitzer*in eines Cafés trefft ihr allerlei interessante tierische Kundschaft und lernt sie in Gesprächen kennen und helft ihnen bei ihren Problemen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anvil Saga (PC) – 16. November

Ihr führt eine Schmiede inmitten eines hundertjährigen Krieges, also ein lukratives Geschäft.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Assassin’s Creed Nexus VR (PC, Meta Quest) – 16. November

Der Animus lässt euch diesmal WIRKLICH in die Rollen von Ezio, Connor und Kassandra schlüpfen und ihre Geschichten aus nächster Nähe erleben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dredge: The Pale Reach (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 16. November

Eine Erweiterung für das Indie-Adventure, welches euer Boot in eisige Gefilde schippern lässt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Flashback 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 16. November

Eine Fortsetzung zum Remake des Adventure-Klassikers von 1995.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ironstrike (Meta Quest) . 16. November

Kämpft als futuristische Ritter auf fremden Planeten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sociable Soccer 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 16. November

Eine etwas arcadige Version einer Fußballsimulation.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Kindeman Remedy (PC) – 16. November

Ihr seid ein verrückter Professor, der unmenschliche Experimente durchführt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The King of Fighters XIII Global Match (PS4, Switch) – 16. November

Der dreizehnte Teil der Kampfspielreihe überarbeitet und mit mehr Funktionen für das Onlinespiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Muller-Powell Principle (PC) – 16. November

Ein Puzzle-Shooter ganz in den Fußstapfen von Portal, nur diesmal mit Portalen in alternative Dimensionen und fiesen Monstern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Universe For Sale (PC) – 16. November

Ein erzählerisches Adventure über die Geschehnisse auf einer Weltraumstation in den Wolken des Jupiter.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Barton Lynch Pro Surfing (PC, PS5, Xbox One, XSX) – 17. November

Im Meer der Sportspiele (Ha, versteht ihr?) ein Spiel für die Wellenreiter*innen unter euch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bluey: The Videogame (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. November

Ein Spiel zur Kinderserie, in welchem ihr in die Rolle der kleinen blauen Hündin schlüpft.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. November

Ein neues Spiel aus der Ninja-Storm-Reihe, welches diesmal die kompletten Geschehnisse von Naruto sowie Boruto erzählt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Persona 5 Tactica (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. November

Ein Spinoff der Persona-Reihe mit taktischem Strategie-Gameplay.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Super Mario RPG (Switch) – 17. November

Ein Remake des legendären SNES-Rollenspiels mit Mario und Konsorten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Smurfs: Learn and Play (Switch) – 17. November

Ein Lernspiel für Kinder mit den Schlümpfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Walking Dead: Destinies (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. November

Erlebt die ersten vier Staffeln der TV-Serie in diesem Adventure erneut, aber ihr könnt die Geschehnisse verändern, sodass die Geschichte anders abläuft als ihr sie kennt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tiger Blade (PS5) – 17. November

Ein rasanter VR-Actiontitel inspiriert von koreanischem Actionkino.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (PC, PS5, XSX) – 17. November

Ein neues Echtzeit-Strategiespiel im Warhammer-Universum, mehr muss dazu eigentlich nicht gesagt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und, haben wir zu viel versprochen? Schon eine prall gefüllte Releasevorschau mit einer happigen Auswahl an Spielen, nicht wahr? Ist das für euch eine Reizüberflutung oder konntet ihr ein Spiel herauspicken, welches ihr gerne zocken würdet? Eure Entscheidungen interessieren uns immer sehr, also gerne ab in die Kommentare damit. Wir sind gespannt, was der Spielemarkt und somit unsere Releasevorschau nächste Woche für uns parat hat.

Titelbild: ©Microids / ©Nintendo

Super Mario RPG - [Nintendo Switch] In Super Mario RPG für Nintendo Switch werden Wünsche wahr!

Brich mit einer ungewöhnlichen Heldentruppe auf ins Abenteuer, um die Sternenstraße zu retten und Schmiedrichs Schergen aufzuhalten.

Dieses farbenfrohe RPG wartet mit überarbeiteter Grafik und Animationen auf, die dem unerwarteten Bündnis von Mario, Bowser, Peach und den OriginalCharakteren Mallow und Geno noch mehr Charme verleihen.

Begib dich in diesem Rollenspiel für alle in eine Welt mit exzentrischen Verbündeten und schrulligen Gegnern!

Springe durch eine bunte Welt und gib deinen Angriffen im Kampf extraviel Dampf!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.