Bis zur Glotze – Fazit zu 3 Jahre Xbox Series: Mit Dimi | Folge 128

Wir befinden uns schon seit 3 Jahren in der aktuellen Konsolengeneration. Zeit, diese mal rückblickend zu bewerten. Zumindest in dieser Folge fokussieren wird uns auf die der Xbox Series. Mit der Series S und Series X brachte Microsoft nämlich erstmals zwei technisch durchaus verschiedene Konsolen in den Handel. Wie gut die Generation derzeit abliefert, wie wir die Geräte per se finden und wie wir das Spiele-Angebot bewerten, hört ihr in Folge 128 von Bis zur Glotze.

Bis zur Glotze – 3 Jahre Xbox Series

Timestamps:

(00:00:15) – Vorstellung

(00:03:11) – Was war unsere damalige Erwartungshaltung

(00:07:12) – Die Vorstellung der Xbox Series X

(00:15:08) – Einordnung der Xbox Series S

(00:20:30) – Der “Neue-Konsole-Effekt”? und Features

(00:27:35) – Der Xbox Series Controller

(00:34:47) – Wie glücklich sind wir mit den letzten 3 Jahren Xbox Series

(00:39:37) – Fazit zum Spiele-Lineup

(01:03:06) – Wie werden wir über die Series in 10 Jahren reden und wo liegt die Zukunft?

Licht und Schatten

Immer gern bei uns gehört: Der Dimi vom Scarlett Podcast! Als Gast mischt er in dieser Folge mit, um über die letzten 3 Jahre dieser Xbox-Generation zu sprechen. Da gibt es viel zu bereden, sowohl Gutes, als auch einige Enttäuschungen. Wir gehen dabei ein wenig chronologisch auf die Erwartungshaltungen vor der Ankündigung ein, was wir letztlich bekamen und welches Spiele-Portfolio wir letztlich bekommen haben.

Für Design, Controller, Quick Resume, Play Anywhere und die Spielejahre 2021 & 2023 gibt es Lob von uns. Microsoft hat so manche kundenfreundliche Entscheidung getroffen und in den genannten Jahren auch ein spannendes Line-up präsentieren können. Das gilt aber nicht uneingeschränkt. Wir erinnern uns an ein großes Chaos bei 343 und auf Redfall müssen wir glaube ich nicht wirklich näher eingehen. Aber was wir alles rekapituliert haben, könnt ihr euch in dieser Folge anhören!

Moderation: Christian

Gast: Dimi

