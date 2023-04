Test: Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis – Japanische Geisterjagd erstrahlt im neuen Glanz

Die Älteren unter euch werden sicher noch Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis kennen. Damals, im fernen 2008, wurde der vierte Teil der Project Zero-Reihe in Japan veröffentlicht. In Deutschland mussten sich Gruselfreunde auf nicht so legalen Wegen anders behelfen. Nach fast 15 Jahren könnt ihr das Spiel aber nun endlich auch in Deutschland erwerben, sogar mit aufpolierter Grafik. Wie sich das Horrorspiel nach all der Zeit heute schlägt, erfahrt ihr hier im Test.

Die Töchter von Rogetsu Island

In Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis durchsucht ihr Ruinen auf der Insel Rogetsu, im Süden Japans. Dort wurden vor 10 Jahren fünf Mädchen hin entführt und schließlich gerettet. Nachdem zwei von ihnen unter seltsamen Umständen gestorben sind, plagen die verbliebenen drei Frauen verstörende Erinnerungsfetzen. Nun reisen die drei wieder auf die Insel, um ihre Erinnerungen zu verstehen und dem Geheimnis ihrer Entführung auf den Grund zu gehen.

Im Laufe des Spiels ergründet ihr die Geschichte der Insel und den okkulten Hintergrund des einheimischen Rituals, bei dem besonders der Mond eine wichtige Rolle spielt. Dabei begegnet ihr verschiedenen Geistern. Manche sind harmlos, andere wollen die Frauen aber in den Tod reißen. Je nach Kapitel spielt ihr außerdem verschiedene Charaktere und erlebt nicht immer alles chronologisch. Ob ihr aber nun etwa mit Misaki oder Madoka durch das verlassene Krankenhaus lauft, die Steuerung ist für alle gleich.

Die Kamera Obskura

Den zahlreichen Geistern seid ihr zum Glück nicht hiflos ausgesetzt. Bereits früh im Spiel findet ihr die Kamera Obskura. Damit könnt ihr Geistern Energie absaugen, indem ihr ein Foto von ihnen macht. Das Fotografieren bleibt das ganze Spiel eure einzige Waffe. Je nachdem wie viel vom Geist im Bild ist und wie stark ihr fokussiert habt, bekommt der jeweilige Geist Schaden und ihr Punkte. Mit diesen Punkten könnt ihr die Kamera Obskura aufrüsten, um mehr Schaden zu machen oder Geister besser scharf zu stellen.

Mit euren Punkten könnt ihr euch noch ein paar weitere nützliche Items kaufen. Mit Kräutermedizin stellt ihr durch Geister verlorene Gesundheit wieder her. Außerdem gibt es für eure Kamere Obskura verschiedene Filme. Je nach Film fügt ihr mehr Schaden zu oder ladet einen Schuss schneller auf. All dies erhaltet ihr an größeren Lampen, an denen ihr auch speichern könnt. Welchen Sinn diese Lampen haben sei mal dahingestellt. Aber etwas Licht in der farblosen Kulisse schadet nicht.

Eine gelungene Neuauflage

Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis ist ein altes Spiel und das merkt man im Gameplay. Das ist aber angesichts der schöneren Grafik gar nicht so schlimm, sondern zaubert Nostalgie auf den Bildschirm. Abgesehen von der Grafik, einem neuen Schnappschussmodus und ein paar Outfitmöglichkeiten unterscheidet sich die Version aus diesem Jahr auch nicht von der aus 2008.

Es erwartet euch hier also eine Geistergeschichte mit viel japanischer Folklore. Das kommt zwar mit wenig Action daher, wird aber Freunde von japanischen Geschichten oder ruhigerem Gameplay trotzdem gut unterhalten. Vor allem für Fans der Reihe ist es toll, endlich eine legale deutsche Version von Nintendo bereitgestellt zu bekommen.

