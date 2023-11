The Legend of Zelda – Ein Live-Action-Film ist in der Mache

Der Super Mario Bros-Film hat gut funktioniert, deshalb legt Nintendo nun mit The Legend of Zelda nach. Allerdings wird es diesmal ein Film mit realen Schauspieler*innen. Shigeru Miyamoto höchstselbst kündigte dies via Twitter an und wird auch die Rolle des Produzenten einnehmen, gemeinsam mit Avi Arad, welcher vor allem an der Produktion vieler Superheldenfilme, darunter unter anderem die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire, beteiligt war. Der Film wird von Sony Pictures Entertainment co-finanziert und so arbeiten Nintendo und Sony nach Jahren wieder gemeinsam an einem Projekt. Weitere Infos verriet Miyamoto bisher nicht.

Titelbild: ©Nintendo

Quelle: Nintendo