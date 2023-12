Nach über zehn Jahren soll nun am 22. März 2024 die Fortsetzung des RPG-Hits Dragons Dogma 2 von Capcom erscheinen. In der Showcase vom 29. November sind weitere Details über das Spiel zu erfahren, beispielsweise die neue Klasse Illusionist. Schon jetzt könnt ihr den Titel für PlayStation 5, Xbox Series und Steam in der Standard oder Deluxe Edition vorbestellen.

