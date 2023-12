Black Clover M: Rise Of The Wizard King – Neues Mobilegame ab sofort verfügbar

Seit gestern, dem 30. November 2023, ist das neue RPG-Sammelspiel Black Clover M: Rise Of The Wizard King im Online-App-Store und auf Google Play verfügbar. Das auf der Animeserie basierende Mobilegame lässt Spieler also ab sofort in die Welt von Asta und Co. eintauchen.

Weltweiter Launch des neuen Mobilegames

Das auf dem Anime Black Clover basierende Mobilegame Black Clover M: Rise Of The Wizard King des Entwicklers VIC Game Studio und des weltweiten Publishers Garena wurde gestern im App-Store und auf Google Play veröffentlicht. In dem rundenbasierten Sammel-RPG dreht sich alles um Story-Quests, die der Spieler als Asta bestreiten muss, indem er sich ein starkes Team an Magiern zusammenstellt. Dabei hat jeder Charakter, wie im Anime auch, einzigartige Kampfskills, wodurch die Teamaufstellung durch die Strategie des Spielers beeinflusst wird.

Das Spiel umfasst eine magische Story, hochweriges 3D-Filmmaterial mit Unreal Engine 4, ein konsolenbasiertes Questsystem sowie ein intuitives Magier-Wachstumssystem, in dem die Magier in fünf Ränge eingeteilt werden. Außerdem gibt es ein Bindungssystem, das es den Spielern ermöglicht, ihre Beziehungen zu den einzelnen Charakteren zu verbessern und so Belohnungen auszulösen.

Exklusive Belohnungen und Events zum Launch

Zur Feier des Launches zeigt sich Garena großzügig und beschenkt Spieler, die sich vorregistriert haben, einige Meilenstein-Belohnungen, wie z.B. ein exklusives Outfit für Mimosa. Doch auch Spieler, die sich das Spiel jetzt herunterladen, gehen nicht leer aus. Diese können nämlich eine Reihe von Belohnungen freischalten, darunter den SSR-Charakter Charlotte. In der aktuellen Debütsaison laufen zudem mehrere Beschwörungs- und Missionsevents, an dem die Spieler teilnehmen können.

Die Sprachausgabe des Spiels ist auf Englisch oder Japanisch, allerdings sind Untertitel in acht verschiedenen Sprachen verfügbar – darunter auch Deutsch.

Titelbild: © Garena/Yuki Tabata/Shueisha/TV Tokyo/Black Clover Project

Quelle: Pressemitteilung von Garena