Beyond Good and Evil – Neuauflage zum 20-jährigen Jubiläum wird kommen

Es war nur für eine kurze Zeit, doch einigen Nutzer*innen des Xbox-Stores wurde eine Jubiläums-Edition von Beyond Good and Evil angezeigt. Denn das fantastische Action-Adventure erschien vor genau 20 Jahren, also 2003. Zum 20-jährigen Geburtstag soll also eine neue Version des Spiels erscheinen. Dies wurde nun auch offiziell auf X verkündet.

Statt Beyond Good and Evil 2 erstmal eine Neuauflage des ersten Teils

Der Nachfolger befindet sich immer noch in Entwicklung, nachdem er 2017 angekündigt wurde. Dennoch ist es besonders still um diese Fortsetzung, aber um den ersten Teil wird es nun sehr laut. Denn ein Fehler seitens Ubisoft machte eine frühe Version der Anniversary-Edition für Ubisoft+-Abonnent*innen sichtbar.

Deshalb sah sich Ubisoft auch gezwungen, auf X ein Statement zu verkünden. Dort schrieb man, dass es tatsächlich eine Jubiläums-Edition geben wird, die aber erst 2024 kommen soll, also ein Jahr nach dem eigentlichen Jubiläum. Ebenfalls sollen auch neue Informationen erst im neuen Jahr verkündet werden. Ohne einen Leak hätten wir also wahrscheinlich ohnehin nicht davon erfahren.

Sobald es neue Infos gibt, erfahrt ihr diese natürlich auch hier bei uns auf der Seite.

Titelbild: ©Ubisoft

