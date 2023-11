Gothic II Complete Classic – Spielt das zweite Piranha Bytes-Rollenspiel jetzt auf der Switch

Seit dem 29. November 2023 ist Gothic II Complete Classic auf der Switch erhältlich. Wir hatten euch bereits unsere Meinung zum Port des ersten Teils auf Nintendos Konsole mitgeteilt. Jetzt geht das Abenteuer des namenlosen Helden also weiter.

Gothic II Complete Classic kommt komplett mit Addon auf die Switch

Die Complete Classic-Edition kommt in voller Ausführung, soll heißen das gesamte Hauptspiel plus das Addon Die Nacht des Raben. Wir können also ein weiteres Mal die Abenteuer des namenlosen Helden miterleben, nachdem er den Erzdämonen namens Schläfer verbannt hat. Die Barriere über der Gefängniskolonie ist gefallen und Drachen sind auf das Land losgelassen.

Der Port des ersten Teils für die Switch hatte so seine Probleme, wie ihr in unserem Test lesen könnt. Ob sich das mit dem zweiten Teil bessert, werden wir natürlich ebenfalls ausführlich testen. Haltet also die Augen nach unserer Review offen. Ihr könnt euch den Switch-Port des legendären Rollenspiels für 29,99 € im Nintendo eShop kaufen.

Titelbild: ©THQ Nordic

Quelle: Pressemitteilung