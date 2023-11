Games/Bavaria 2024 – Bayerisches Digitalministerium fördert mit über einer Million Euro

Das Bayerische Staatsministerium für Digitales baut seine Unterstützung für den Games-Standort Bayern weiter aus. Den Förderbescheid über 1.052.000 Euro überreichte Digitalminister Dr. Fabian Mehring (Freie Wähler) beim Branchentreff am 29. November 2023 in München persönlich an die bayerische Standortinitiative Games/Bavaria.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde die Förderung um rund 150.000 Euro erhöht. Das Digitalministerium möchte damit unter anderem die Games-Messe GG Bavaria stärken, die im nächsten Jahr am 17. und 18. Februar 2024 zum zweiten Mal stattfindet. Tickets für die Veranstaltung sind bereits ab 15,00 Euro über Eventbrite verfügbar.

Titelbild: © GG Bavaria | Quelle: Pressemeldung