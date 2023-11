Sniper Elite VR: Winter Warrior – Ab sofort für Meta Quest verfügbar

Rebellion hat heute Sniper Elite VR: Winter Warrior veröffentlicht. Es handelt sich um ein neues VR-Spiel für Meta Quest 2, 3 und Pro, das den Spieler für die ultimativ-fesselnde Sniper-Erfahrung im Zweiten Weltkrieg hinter feindliche Linien schickt.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Just Add Water bietet Sniper Elite VR: Winter Warrior eine vollständig storybasierte Kampagne, in der Spieler die Erinnerungen des Partisanen durchleben, einem ehemaligen italienischen Widerstandskämpfer. Er kämpft darum, die Streitkräfte der Nazis aus seinem Heimatland zu vertreiben und entdeckt Nazi-Wunderwaffen, die er gemeinsam mit den Köpfen dahinter beseitigen muss.

Neuer Sniper Elite-Teil für Meta Quest erschienen

Zusätzlich zur umfangreichen Kampagne stehen zwei neue Spielmodi zur Verfügung: Sniper Hunt und Last Stand. Sniper Hunt ist ein intensives Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Spieler gegen erfahrene Scharfschützen der Nazis antreten muss. Er greift eine Patrouille aus dem Hinterhalt an, um einen feindlichen Scharfschützenprofi rauszulocken und sich mit ihm ein nervenzerreißendes Duell zu liefern. Danach gilt es, die Position zu wechseln, Munition zu sammeln und den nächsten erfahrenen Schützen zu konfrontieren.

Bei Last Stand gräbt sich der Spieler gegen zahlreiche Feindeswellen ein. Er muss Waffen sowie Munition sammeln und Fallen aufstellen, bevor er sich für eine Strategie entscheidet, um die nahenden Streitkräfte zu besiegen. Wird es die Strategie sein, einfach drauf loszuballern oder eine einzige Stellung zu verteidigen? Wie auch immer, es gibt lediglich zwei Optionen: Überleben oder sterben.

Die Immersion mithilfe von Virtual Reality verbessert sowohl die Feuergefechte als auch das Handling in sämtlichen Spielmodi. Der Spieler greift sein Scharfschützengewehr mit beiden Händen, führt das Zielfernrohr an sein Auge und hält den Atem an, um den perfekten Schuss abfeuern zu können. Sniper Elite VR: Winter Warrior bietet außerdem neue Waffen wie das M1 Garand, einer der Fan-Lieblinge aus der Sniper Elite-Reihe.

Sniper Elite VR: Winter Warrior ist zum Preis von €14.99 im Meta Quest Store erhältlich.

Quelle: Rebellion via Pressemeldung

Titelbild © 2023 Rebellion