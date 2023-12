Seit 28. November unterstützt euch in theHunter: Call of the Wild mit dem neuen DLC ein süßer und treuer Labrador Retriever bei der Jagd! Der DLC wurde für PC, PlayStation und Xbox von Expansive World veröffentlicht und bietet euch einen Gefährten mit verschiedenen Features. Unter anderem kann der Hund erbeutetes Wild apportieren und wird mit der Zeit immer besser darin. Damit wird die Jagd noch abwechslungsreicher.

Titelbild: © Expansive Worlds | Quelle: Expansive Worlds via YouTube