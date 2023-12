Grand Theft Auto – Erster Trailer zum neuen Teil kommt am 05. Dezember 2023

Endlich ist die Katze aus dem Sack: Rockstar Games kündigt für kommenden Dienstag. 05. Dezember 2023 um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit den ersten Trailer zum kommenden Grand Theft Auto-Spiel offiziell an. Da derzeit noch kein offizieller Titel für das nächste GTA feststeht, benennen wir es erstmal schlicht Grand Theft Auto.

Neues Grand Theft Auto (GTA) wird am 05. Dezember 2023 enthüllt

Nachdem im September 2022 ein damals 17-jähriger Hacker den bis heute größten Leak in der Videospielgeschichte auslöste, haben wir vom nächsten GTA-Teil nichts mehr gesehen. Doch das soll sich bereits nächste Woche ändern. Denn nachdem Anfang November 2023 bereits offiziell bekannt wurde, dass der erste Trailer im Dezember gezeigt werden würde, tobte das Internet vor Freude. Auch wir in der Redaktion freuen uns natürlich schon riesig auf die ersten Bilder vom neusten Ableger.

Was wir bereits wissen und mit dem offiziellen Post von Rockstar Games nun auch nochmal indirekt bestätigt wird: Vice City wird wohl der Schauplatz im nächsten Grand Theft Auto sein. Der lila orangene Himmel plus Palmen und drei Möven sprechen für die Fiktive Version von Miami. Auch wurde dies in den Leaks aus dem letzten Jahr bereits bestätigt.

Wir werden am Dienstag im neusten Spiel der Masterminds berichten und ebenfalls eine kurze Analyse zum nächsten GTA veröffentlichen.

Von einem Releasedatum wird derweil in 2025 ausgegangen.

