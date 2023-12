Kinovorschau – Diese Filme starten im Dezember 2023

Auch in diesem Monat könnt ihr euch in unserer Kinovorschau einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Anfang des Jahres bringt Godzilla – Minus One eines der kultigsten Monster zurück auf die große Leinwand. Außerdem lernen wir mehr aus der Vergangenheit einer weiteren legendären Filmfigur: In Wonka verfolgen wir nämlich die Lebensgeschichte von Willi Wonka, dem Chocolatier aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Ein weiteres Highlight in diesem Dezember ist Aquaman: Lost Kingdom. Die Fortsetzung mit Jason Momoa und Nicole Kidman startet kurz vor Weihnachten.

1. Dezember:

Godzilla – Minus One (Action, Abenteuer, Science Fiction)

May December (Drama)

7. Dezember:

Wonka (Abenteuer, Fantasy, Komödie)

The Dive (Thriller, Abenteuer)

Das Beste kommt noch! (Komödie)

BlackBerry (Biographie, Drama, Komödie)

Fast perfekte Weihnachten (Komödie)

14. Dezember:

Die drei Musketiere – Milady (Abenteuer)

Silent Night – Die Schuldigen werden bestraft (Action)

Wow! Nachricht aus dem All (Kinder- und Familienfilm)

21. Dezember:

Aquaman: Lost Kingdom (Action, Abenteuer, Comicverfilmung, Fantasy)

Raus aus dem Teich (Animation, Abenteuer, Komödie, Familienfilm)

Girl you know it’s true (Musik, Drama)

Perfect Days (Drama)

Monsieur Blake zu Diensten (Drama, Komödie, Romantik)

The Iron Claw (Biographie, Sport, Drama)

