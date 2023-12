Die Sims 4 – Neue Erweiterung und Merchandise Shop

Endlich heißt es bald wieder sul sul! Denn für Die Sims 4 erscheint am 07. Dezember 2023 ein neues Erweiterungspack. In Die Sims 4 – Zu vermieten, könnt ihr euch als Eigentümer eines Mietshauses einen Namen in der Nachbarschaft machen.

Auf in die Mietshäuser!

Wo ihr früher in Die Sims 2 noch in Apartments zur Miete gezogen seid, könnt ihr in Die Sims 4 bald die Sonnenseite des Kapitalismus genießen. Durch den neuen Grundstückstypen der Mietshäuser könnt ihr Mehrfamilienhäuser ganz nach euren Vorstellungen konzipieren. Ob rheinische Doppelhaushälfte oder Mietskaserne, ihr entscheidet. In einem Mietshaus sind bis zu sechs Wohnungen möglich (und auch mehr, sofern ihr Cheats nutzt).

Als Vermieter könnt ihr im Mietobjekt selber wohnen oder aber ihr benutzt die Imobilien eiskalt als Geldanlage. Dann solltet ihr aber die Bewertungen eurer Häuser im Auge behalten. Sinken diese zu stark sollen sogar Mieterrevolten möglich sein. Ansonsten bietet das Leben mit mehreren Familien unter einem Dach vor allem Gemeinschaft. Man trifft sich im Garten oder veranstaltet kleine Mitbringparties. Die sozialen Interaktionen stehen hier im Vordergrund. Aber seid gewarnt vor penetranten Nachbarn, die sich etwas zu sehr für euren Sim interessieren. Habt ihr hingegen etwas Pikantes erfahren, könnt ihr andere Sims sogar erpressen.

Wie die meisten Zusatzinhalte von Die Sims 4 bietet auch Die Sims 4 – Zu vermieten wieder eine neue Nachbarschaft. In Tomarang findet ihr vorgefertigte Mietshäuser und könnt euch Inspiration für Grundstücke zum selber bauen holen. Zudem gibt es dort den zentralen Abendmarkt bei dem es allerlei Speisen zu probieren gibt.

Ein Shop für Merchandise

Trotz der jahrelangen Beliebtheit der Spielereihe gab es keine wirkliche zentrale Anlaufstelle für Merchandise für Die Sims. Das änderte sich nun mit dem The Sims Shop. Hier gibt es Kleidung und Accessores zu kaufen.

Für unseren Geschmack darf es da gerne noch mehr Auswahl geben. Bislang ist die Auswahl recht überschaubar und hat nur rudimentäre Kleidung im Angebot. Sollte der Shop gut ankommen, wird aber bestimmt noch mehr angeboten werden.

Die Sims 4 Zu vermieten PCWin | Download Code EA App - Origin | Deutsch Deine Sims können zwischen ihren Mietern wohnen und ihr Eigentum aus der Nähe verwalten oder in einem separaten Wohnhaus leben und mit mehreren Immobilien Simoleons verdienen.

Mietwohnhaus-Grundstücke bieten dir die Möglichkeit, mit Mehrfamilienhäusern kreativ zu werden

Nähe kann Harmonie oder Drama mit sich bringen! Die Sims in den Mietwohnhäusern nehmen automatisch am Leben ihrer Nachbarn teil

Erkunde eine neue Welt voller Möglichkeiten. Besuche den botanischen Garten, hinterlasse ein Geschenk am Geisterhäuschen und entdecke ein Tierschutzgebiet

