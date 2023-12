Avatar: Frontiers of Pandora – Der offizielle Soundtrack erwartet euch

Die lang ersehnte Videospielumsetzung der erfolgreichen Filmreihe Avatar erscheint in nur wenigen Tagen am 7. Dezember 2023. Um die Stimmung im Vorfeld nochmal richtig anzuheizen, wurde nun ein Video zur Entstehung des epochalen Soundtracks veröffentlicht. Dieser wiederum steht ebenfalls kurz vor dem Release.

Offizieller Avatar: Frontiers of Pandora-Soundtrack erscheint am 8. Dezember

In dem rund fünfeinhalb minütigen Video sprechen Simon Landry, Music Supervisor bei Ubisoft Music, und Alex Riviere, Audio Director bei Massive Entertainment über die Entstehung der 49-Tracks umfassenden Komposition. Im Video ist auf jeden Fall gut zu erkennen, wie viel Herzblut die Orchester-Musiker in dieses Projekt gesteckt haben. Wir dürfen gespannt sein, wie das auditive Erlebnis mit dem Gameplay harmoniert. Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und Windows PC und ebenso ab Release-Tag über Ubisoft+.

Quelle: Ubisoft via YouTube

Titelbild: © 2023 Ubisoft