The Witcher 4 – Geralt könnte wieder mit von der Partie sein

Das Entwicklerstudio CD Projekt Red hat momentan alle Hände voll zu tun. Neben dem Dauerbrenner Cyberpunk 2077 wird aktuell auch an der Fortsetzung eines der besten Spiele aller Zeiten gearbeitet: The Witcher 4. Der Start der neuen Triologie, die unter dem Namen The Witcher: A New Saga Begins läuft, scheint uns erneut in die Arme von Geralt von Riva zu führen.

The Witcher 4 soll neue und alte Fans ins Boot holen

In einem Interview mit Lega Nerd sprach der Game Director Sebastian Kalemb über die aktuellen Pläne im Bezug auf The Witcher 4. So soll die Fortsetzung sowohl langjöhrige Anhänger ansprechen, aber eben auch neue Fans willkommen heißen. „Das nächste Kapitel wird erst in ein paar Jahren erscheinen, viele Jahre nach dem letzten Teil von The Witcher. Wir können nicht ausschließlich das Publikum ansprechen, das die Saga bereits mag. Wir müssen eine neue Community erschaffen. Ich kann sagen, das [The Witcher 4] ein sehr guter Einstiegspunkt für Neulinge sein wird. Aber wir werden auch diejenigen nicht vergessen, die die Saga lieben und weiterhin Geralts Heldentaten erleben wollen“, so Kalemb.

Das klingt ganz danach, als könnten wir uns auf ein Wiedersehen mit dem Schlächter von Blaviken einstellen. In welcher Form bleibt allerdings noch abzuwarten. Aller Voraussicht nach wird der Titel erst 2025 erscheinen.

