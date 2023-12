Fortnite – Das Battle Royal holt die nächste bekannte Marke mit ins Boot

Jeder kann von Fortnite halten was er will. Eines kann man dem Battle Royal-Hit aber auf gar keinen Fall abstreiten: Sie schaffen es immer wieder, bekannte Marken für ihr Spiel zu gewinnen. So gab es bereits Kooperationen mit Marvel, Star Wars und Travis Scott. Nun hat sich der Shooter aus dem Hause Epic Games die nächste bekannte Marke geangelt.

LEGO X Fortnite – Ob das gut geht?

Richtig gelesen! Die eigentlich sonst so familienfreundliche Marke LEGO hat sich dem Fortnite-Universum angeschlossen. Somit soll LEGO Fortnite das ultimative Survival-Crafting-Abenteuer werden, dass das beste aus beiden Welten vereint. Spielerinnen und Spieler aller Altersstufen sollen hier auf ihre Kosten kommen und ihrer Kreativität und Experimentierfreude freien Lauf lassen. Ob das gut geht bleibt abzuwarten! LEGO Fortnite erscheint am 7. Dezember 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fortnite Transformers Pack (Download- Code in der Box) - PS5 Transformiere dich und bringe den Kampf ins Rollen mit dem Transformers-Paket. Beinhaltet 3 Outfits, 3 Rücken-Accessoires, 3 Spitzhacken, 2 Emotes und 1.000 V-Bucks!

Outfit „Megatron“: Rücken-Accessoire „Decepticon-Emblem“, Spitzhacke „Energon-Kolben“, integriertes Emote „Fusionskanone“

Outfit „Bumblebee“: Rücken-Accessoire „Bumblebees Flügel“, Spitzhacke „Stachel-Schwert“, Emote „Bereit zum Angriff“

Outfit „Schlachtenbus“: Rücken-Accessoire „Heißluftroboter“, Spitzhacke „Spitzachse“

+ 1.000 V-Bucks!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: LEGO Fortnite via YouTube

Titelbild: © 2023 Epic Games