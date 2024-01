Visions of Mana – Gameplay Revealvideo zeigt uns die neu gestaltete Welt des Mana-Universums

Nach 15 Jahren Funkstille erscheint mit Visions of Mana endlich ein neuer Ableger der legendären Rollenspiel-Reihe, welche im Laufe von 30 Jahren bereits 17 Titel hervorbrachte. In einem neuen Video zeigt uns das Entwicklerteam die neu gestaltete Spielwelt, ihre tierischen Bewohner und einige wichtige Mechaniken im Kampfsystem.

Visions of Mana soll eine originalgetreue Ergänzung der Mana-Reihe werden

Im Gameplay Reveal zeigt uns Koichi Ishii, Vater der Mana-Reihe, wie seine vor über 30 Jahren erschaffenen Kreaturen in 3D das Licht der Welt erblicken werden. Außerdem gibt es einige neue Monster, auf die ihr treffen könnt. Doch nicht alle Kreaturen sind euch feindlich gesinnt, die neuen Pikul zum Beispiel sind treue Weggefährten, die ihr auf eurer Reise antreffen werdet. Als eine Mischung aus Yorkshire Terrier und Armadillo sind diese Reittiere wertvolle Partner in der großen, weitläufigen Spielwelt.

Dann gibt es noch ein paar Einblicke in das Kampfsystem. Dieses ist diesmal etwas actionlastiger, als man es sonst von der Reihe gewohnt ist. Fans sprechen in Foren bereits ihre Skepsis aus, doch das gezeigte Material könnte sie vielleicht überzeugen. Ihr könnt zum Beispiel eure Gegner in die Luft schlagen, um dort im “Aerial Combat” Schaden auszuteilen. Außerdem könnt ihr euch wieder die Macht der Elemente zunutze machen.

Ob der etwas actionlastige Ansatz an das Spiel Veteranen der Mana-Reihe überzeugen kann, wird sich im Sommer diesen Jahres zeigen, dann erscheint das Spiel für Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Titelbild: 2023 © Square Enix

Quelle: Square Enix