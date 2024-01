Diablo IV – Saison des Konstrukts

Blizzard Entertainment hat für den 23. Januar eine neue Saison für Diablo IV angekündigt, die Saison des Konstrukts. Neben der neuen Questserie wurden auch wieder diverse Neuerungen in Aussicht gestellt.

Man schickt euch in die Wüste

Die Spielerschaft von Diablo IV sollte die Wüste von Kehjistan bereits kennen, auch aus den Vorgängern oder den Romanen. Dort hat ein mächtiger Dämon namens Malphas (siehe Titelbild) den Webstuhl von Zoltun Kull gefunden. Der Dunkle Horadrim Zoltun ist ebenfalls aus Diablo III bekannt und war für seine diskussionswürdigen Methoden berüchtigt, mit denen er gegen die Dämonen kämpfte. Mit diesem Webstuhl, einem arkanen Konstrukt, plant Malphas Sanktuario anzugreifen. Dabei stehen ihm Horden von diversen Konstrukten zur Verfügung, die an Skorpione und ähnliches erinnern. Doch die Spielfigur steht dem nicht allein gegenüber. Ayuzhan, ein früherer Gefährte von Zoltun Kull, unterstützt während der ganzen neuen Saisonquestreihe.

Die Hauptunterstützung und womöglich größte Aktion in der Saison des Konstrukts, ist der Seneschall-Gefährte. Eine freundliche Roboter-Spinne, die einen durch die finsteren Labyrinthe begleitet. Dabei lassen sich zahlreiche Upgrades individuell in den kleinen Freund installieren und anpassen. Je nachdem, welche Unterstützung man erfahren möchte. Dafür stehen einem sechs separate Sockelplätze zur Verfügung, in die man die neuen Leit- und Abstimmungssteine einfügen kann. Diese findet man im Verlaufe des Abenteuers der Saison des Konstrukts.

Neue Gewölbe, Arkane Beben, W-A-S-D und mehr

Zusätzlich sollen in der Saison des Konstrukts weitere Gewölbe mit tödlichen Fallen freigeschaltet werden. Dort sind die neuen gegnerischen Konstrukte vorherrschend. Doch entsprechend kann man hier auch viele neue Beute finden, auch Aufwertungsmöglichkeiten für das eigene Konstrukt. Desweiteren kann man feindliche Elite-Konstrukte aufspüren und ausschalten, um die Arkanen Beben zu unterbinden, mit denen Malphas versucht, die Bewohner von Sanktuario heimzusuchen.

Für Diablo IV sind nun auch Bestenlisten angekündigt. Darin kann die Spielerschaft sich beweisen. In wöchentlich rotierenden, fixen Labyrinthen warten zahlreiche Gefahren. Wer diese am besten meistert, kann sich hier namentlich in den Hallen der Urahnen verewigen.

Zu berichten bleibt noch, dass es in der neuen Saison auch wieder einen Battle-Pass geben wird, wo man sich zusätzliche Inhalte freischalten kann. Außerdem wurde die von vielen ersehnte W-A-S-D Steuerung für den PC angekündigt. Es wird ein weiteres Beutetruhenfach erwerbbar sein und die Höllenflut Ereignisse sind nun nahezu dauerhaft aktiv, mit nur fünf Minuten Pause dazwischen.

Wer mehr Details möchte, speziell was die Aufwertungsmöglichkeiten des Konstruktbegleiters angeht, der kann gerne hier die Entwicklerupdates einsehen.

Quelle der Inhalte und Bilder: © Blizzard Entertainment – Diablo IV Homepage