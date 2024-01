Awesome Games Done Quick – Speedrunning-Event endet mit einem Spendenstand von über 2,5 Mio. $

Awesome Games Done Quick, das wohl bekannteste Speedrunning-Charity-Event auf Twitch, ist mal wieder vorbei. Erneut haben sich unzählige Speedrunner zusammengefunden, diesmal in Pittsburgh, um für etwas über eine Woche 24/7 Spiele zu speedrunnen und dabei zu Spenden aufzurufen. Nun ist das Event beendet und der Endstand der Spenden bekannt.

Keine Rekordsumme bei Awesome Games Done Quick und trotzdem eine Menge Geld

GDQ veranstaltet dieses Event zweimal im Jahr und direkt im Januar ging es auch in 2024 wieder los. Egal zu welcher Tageszeit, man konnte immer auf Twitch einschalten und es wurde irgendein Spiel durchgespielt. Dabei wurde zu Spenden aufgerufen und mit verschiedenen Anreizen gearbeitet, wie man es kennt. So konnte man ein paar Bonus-Speedruns freischalten und wie immer wurden auch viele Preise unter allen Spenden ausgelost.

Wie immer war es faszinierend zuzusehen, wie die Spiele auf der Liste komplett auseinander genommen wurden. So wurden Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder und Baldurs Gate 3 zum ersten Mal auf diesem Event gezeigt. Ein persönliches Highlight, welches ich empfehlen möchte, ist Super Mario 64 mit einem elektronischen Schlagzeug als Controller. Oder das NES-Spiel Gyromite, welches von einem Hund durchgespielt wurde. Diese und viele weitere ausgefallene Speedruns sorgten auch diesmal wieder für Abwechslung.

An diesem Sonntag endete das Event und der Spendenstand lag zum Ende bei 2.517.881 $. Es ist bei weitem nicht das Meiste, was bei GDQ jemals eingenommen wurde, dieser Rekord liegt bei 3,.442.033 $ im Januar 2022. Dies dürfte die Prevent Cancer Foundation, an welche die Spenden diesmal gingen, nicht sonderlich stören, über 2,5 Mio. $ sind eine Menge Geld. Weiter geht es bei Summer Games Done Quick, welche am 30. Juni beginnen werden.

Alle Speedruns findet ihr auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Games Done Quick.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: © Games Done Quick

Quelle: Games Done Quick