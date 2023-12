Mouse – Ein First Person Shooter mit der Optik alter Mickey Maus-Filme

Ein sehr vielversprechender Indie-Titel namens Mouse ist mit einem ersten Teaser-Trailer aufgeschlagen und überzeugt direkt mit seiner Präsentation. Der Shooter hält sich dabei an die allerersten Mickey Maus-Filme, komplett in schwarz-weiß und mit passender Musik unterlegt. Unsere Aufmerksamkeit hat das Spiel.

Mouse, der Mickey Maus-Shooter von dem wir nicht wussten dass wir ihn brauchen.

Das polnische Indie-Studio Fumi Games könnte hier etwas ganz Besonderes schaffen, wenn einfach nur das geboten wird, was im Trailer gezeigt wurde. Ein klassischer Shooter aber mit der Cartoongewalt, die wir aus solchen Zeichentrickserien kennen. Natürlich besitzen sie nicht die Rechte an der echten Mickey Maus und so taucht diese im Spiel auch nicht einmal auf, aber es ist ganz eindeutig, wo die Inspiration herkommt.

Groovige Jazzmusik im Hintergrund, handgezeichnete Schwarz-Weiß-Grafiken und lustige Animationen, alles erinnert an die Filme von damals. Cuphead hatte ja einen ähnlichen Ansatz gewagt und damit einen Erfolg erzielt, Fumi Games könnte dies mit ihrem Spiel also auch schaffen.

Einen Release gibt es noch nicht, man kann das Spiel bei Steam aber schon auf seine Wunschliste packen.

