The Day Before – Entwicklerstudio Fntastic muss vier Tage nach Release des Spiels schließen

Das ganze Theater um The Day Before und dessen Entwicklerstudio Fntastic rollt im Dezember noch mal einen der größten Spieleskandale des Jahres raus. Nun musste der Entwickler bereits vier Tage nach Release des Spiels die Pforten schließen. Hinzu kommen Vorwürfe, dass es sich beim Spiel und dessen Marketing um einen Betrugsvorfall gehandelt haben könnte.

War The Day Before nur eine reine Betrugsmasche?

Beworben wurde das Spiel als Open World-Survival-MMO, in welchem ihr in einem postapokalyptischen Amerika gegen Zombies um das Überleben kämpfen musst. Trailer zeigten Offroad-Fahrten mit einem Truck, actionreiches Gameplay mit diversen Schusswaffen, einer Menge Crafting und vielen Interaktionen mit anderen Spieler*innen. Als das Spiel dann am 7 Dezember erschien, gab es davon so ziemlich nichts.

The Day Before ist ein langweiliger Extraction Shooter mit einer leeren Spielwelt, etlichen Bugs, fehlerhaften Servern und noch so viel mehr Problemen. Von den Versprechungen der Trailer und der Marketingkampagne war weit und breit nichts zu sehen. Doch eben diese Trailer hatten das Spiel bereits seit seiner Ankündigung 2021 an die Spitze der Steam Wishlist gedrückt.

Nun musste Fntastic dicht machen, wie sie in einem Statement auf X mitteilen. Das Spiel sei finanziell gescheitert und man könne es sich nicht leisten, das Studio weiter aufrecht zu erhalten. Und während dies an der Oberfläche einfach nur wirkt wie ein kleines Studio, welches den Mund ein wenig zu voll genommen hat, so scheinen einige Indizien durch, die auch einen Betrugsversuch nicht unmöglich erscheinen lassen. So ist es einigen Leuten aufgefallen, dass der Entwicklername bei The Wild Eight, einem älteren Spiel von Fntastic, zu “Eight Points” geändert wurde. Auch die im Januar stattfindenden Probleme um eventuelle Namensrechte lassen stutzig werden.

Diesbezüglich gibt es jedoch kaum offizielle Belege und so bleibt Spieler*innen aktuell nur, auf Steam ihr Rückgaberecht einzusetzen. Steam zahlt das Geld auch dann zurück, wenn man das Spiel länger als zwei Stunden gespielt hat. Etwas, was bei der Refund-Funktion eigentlich nicht geht. Das Spiel selbst wurde bei Steam entfernt und kann derzeit nirgendwo käuflich erworben werden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

The Last of US Part II Remastered Über 300 Auszeichnungen als Spiel des Jahres, Remaster für die PS5-Konsole.

Brandneuer Roguelike-Überlebensmodus „Kein Zurück“.

Zahlreiche grafische Verbesserungen erwecken die wunderschöne und zugleich gefährliche Welt zum Leben.

Der Wiedergabetreue-Modus ermöglicht eine Grafikausgabe in 4K*.

Komplette Integration des DualSense Wireless-Controllers für vollständige Immersion in jede einzelne Handlung von Ellie und Abby.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: 2023 © Fntastic

Quelle: Twitter