Test: Stellar Blade

Das neue Bayonetta? Das neue Nier: Automata? Oder einfach nur Stellar Blade? Wenn man im Netz über die Definitionsversuche zu dem PS5-Titel stößt trifft man nur selten auf eine Beschreibung, die auch wirklich zutreffend ist. Doch was ist dieses Spiel aus Korea, welches von einem Studio stammt, da zuvor nur Mobile Games entwickelte und dennoch tolle Wertungen abstaubt? Das hab ich mir mal genauer angeschaut!

Generisch?

Eine ferne Zukunft. Die Erde ist verloren. Ein fremde Rasse, die Naytibas, haben den Planeten für sich beansprucht, während die Menschen derweil auf Mother Sphere leben. Zwischendurch versucht man aber mittels Landungstrupps den ehemaligen Heimatplaneten zurück zu erobern. Eve gehört genau einem solchen Trupp an. Doch schon kurz nach der Landung ihres Trupps verbleibt sich als einzige Überlebende und muss (fast) im Alleingang die Welt retten. Ja okay, die Geschichte ist wenig kreativ. So richtig ändert sich das auch im späteren Verlauf nicht mehr.

Die Story ist relativ einfach gestrickt und holte mich auch im späteren Verlauf eher nur oberflächlich ab, da es nicht gelingt etwas Tiefe in Form von besonderen Wendepunkten zu kreieren oder generell eine gewisse Tiefe anzubieten. Selbige vermisse ich auch bei den Figuren. Sie zeigen wenig Facetten, geben mir kaum Einblicke in eine vielseitige Charakterschicht. Und dazu sehen die Figuren noch so generisch aus und erinnern an MMO-Charaktere aus dem fernöstlichen Raum. Allerdings mit der Besonderheit, dass Darstellung weiblicher Charaktere sehr…ausgeprägt ist. Und mal den pubertären Humor beiseite gelegt, es sieht aber teilweise trotzdem einfach lustig aus. Hilft es der Geschichte und der Charaktertiefe? Absolut gar nicht. Aber es sieht lustig aus.

Mäßiges Klettern in einer tollen Welt

Ich steuere Eve durch eine größtenteils lineare Welt, die mir ein schönes apokalyptisches Szenario zeichnet. Ich mag das Szenario, den dunklen, aber dennoch bunten Touch. Und das ist erstmal die gute Nachricht. Grundsätzlich erfreue ich mich an linearer Level, aber auch in denen möchte ich sinnvoll beschäftigt werden. Stellar Blade versucht dies, in dem ich mich vor allem einigen Kletterpassagen widme. Die sind auflockernd zum Main-Gameplay, auf das ich nachher konkreter eingehe. Doch Tiefe sehe ich auch hier nicht. Sie sind eher zweckmäßig und liefern eben genannte Abwechslung, ohne mich besonders herauszufordern oder im Aufbau kreativ zu sein.

Im späteren Verlauf gibt es auch mal offenere Bereiche, doch die inhaltliche Struktur ist relativ ähnlich. Das Ausmaß der Größe ist dabei stets auf positiver Ebene, da sich das Spiel nie in einer Open World verliert, was in dem vorhandenen Aufbau auch eher negative Auswirkungen hätte. Auf Nebenpfaden lassen sich Ressourcen looten, die man als Währung für den Shop benötigt oder in Form von Ausrüstung an den Charakter anbringt. Insbesondere Letzteres spielt natürlich eine wichtige Rolle, denn nur so wappnet man sich für die fulminanten Kämpfe. Die sind nämlich eigentlich das Herzstück des Spiels!

Fulminante Action

Eve steuert sich in diesem Action-Titel relativ behäbig. Offensichtlich aber entschied man sich aus einem sehr bewussten Grund dafür. Dadurch erhält das Kampfsystem stellenweise einen Hauch von Dark Souls. Ausweichen, Parieren, Kontern, Angreifen, neue Spezialfertigkeiten nutzen. Das Kampfsystem ist im Kern relativ standardisiert. Doch es ist im Handling einfach unfassbar befriedigend und eingängig. Das Trefferfeedback ist hervorragend und ich habe einfach zu jeder Zeit das Gefühl volle Kontrolle über das Geschehen zu haben. Zudem inszeniert das Spiel die Kämpfe wahnsinnig aufwändig und beeindruckend.

Tolle Effekte und immer wieder spannende Kamerafahrten untermalen den wunderbaren Flow des Spiels. Für meinen Geschmack könnte der Titel sogar noch etwas mehr Tempo vertragen, etwa durch ein etwas schnelleres Movement. Aber möglicherweise war die Entscheidung des Teams auch dahingehend richtig, dass es im Stil des Gameplays sonst zu unübersichtlich werden könnte. Die Bosskämpfe haben es dann sogar richtig in sich. Sie sind besonders beeindruckend inszeniert und bieten einfach hervorragende Schauwerte, sodass allein das Zusehen schon Freude bereitet. Insbesondere wenn man mittels Spezialattacken durch die schön designten Gegner schnetzelt, hat das was sehr wohltuendes. Lediglich die Kamera zickte mit ihrer Lock-On-Funktion hin und wieder, da sie sich nicht immer optimal hinter Eve platziert.

Immer höher und weiter

Mittels neuer Fähigkeitspunkte lässt sich das Repertoire erweitern oder verbessern. Der Skill Tree ist ziemlich komplex und bietet vielseitige Möglichkeiten der Charakterentwicklung. Gut gefällt mir, dass die Skills auch tatsächlich Fortschritt bringen und nicht nur “nice to have”-Optionen sind. Sie bereichern das Spiel nicht nur durch Abwechslung und wertvolle Möglichkeiten, sich gegen Gegner zu behaupten. Eine Parallele zu den Souls-Titeln gibt es außerdem noch. Denn die Gegner respawnen beispielsweise auch wieder, wenn man den Game Over Screen sieht oder sich an einem Save Point ausruht.

Letztere sind überall in der Welt verteilt und bieten Shop, Ausruhmöglichkeit und die Option sich zu skillen. Gerade das Ausruhen ist enorm wertvoll, weil es nicht nur die Lebensanzeige auffüllt, sondern auch die Tränkevorräte. Das Element gefällt mir aber extrem gut, weil es eine gute Balance schafft, in dem ich sehr bewusst mit dem Einsatz meiner Heiltränke umgehe und auch sehr bewusst immer wieder auf das Parieren, Kontern und Ausweichen achte, was mich positiv herausfordert. Ich muss gestehen, dass ich mich beim Schwierigkeitsgrad für den leichteren entschieden habe. Wer es knackiger haben will, ist mit dem normalen Modus sehr gut bedient.

Nier? Bist du es?

Ein Punkt, den viele feiern, ich aber weniger, ist die musikalische Untermalung. Denn das Spiel orientiert sich hier sehr offensichtlich an Nier: Automata. Heißt konkret, die Musik ist eher ruhig gehalten und bietet eine Mischung aus melancholischen Songs, die von prägnanten Chorstimmen gestützt wird, bis hin zu Jazz/ Swing Klängen. Ist eine Stil-Frage, aber ich mag es nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn mir fehlt die Dynamik, wenn das Geschehen an Fahrt aufnimmt und brachial inszenierte Kämpfe die Szenerie übernehmen. Denn dann wirkt der Soundtrack für meinen Geschmack nicht kraftvoll genug, um die Wucht des Visuellen auch entsprechend zu unterfüttern. Wer dies als interessanten Kontrast versteht, dürfte damit deutlich glücklicher sein.

