The Game Awards 2018 – Diese Spiele könnten gezeigt werden

Die Game Awards stehen mal wieder vor der Tür. Hier werden die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet und zwei Titel sind gleich in acht Kategorien nominiert, darunter auch “Spiel des Jahres”. Die Rede ist von Red Dead Redemption 2 und God of War. Insgesamt werden Preise in 30 Kategorien vergeben. Los geht´s am 6. Dezember (7. Dezember, 2:30 Uhr unserer Zeit). Doch neben der Preisverleihung werden diverse neue Trailer gezeigt und Spiele angekündigt. Welche dies sein können, haben wir für euch mal zusammengetragen.

Die Spiele der Game Awards 2018

Das sind mögliche Ankündigungen bei den Game Awards 2018

Diese Games sind nicht bei den Game Awards 2018

Der Gastgeber Geoff Keighley dazu: “Mit unsererm bisher grössten Line-Up an neuen Spielankündigungen wird es eine sehr aufregende Nacht voller Überraschungen und Feierlichkeiten werden.” Mehr als zehn Weltpremieren sollen die Game Awards im Gepäck haben. Welche es letztendlich sein werden, sehen wir dann am Freitag.