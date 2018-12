Borderlands 3 – Kommt nächste Woche endlich die offizielle Enthüllung?

Das Thema Borderlands 3 kommt immer wieder zum Vorschein, wenn ein großes Gamingevent kurz bevor steht. Dass Gearbox an einem dritten Teil der Reihe arbeitet, ist zudem kein offenes Geheimnis mehr. Grund für das erneute Aufkommen ist erneut Randy Pitchford, der Chef von Gearbox, selbst. Dieser postete in den letzten Stunden auf Twitter einige Tweets, in denen mehrfach die Nummer “3” vorkommt.

Wird Borderlands 3 auf den Game Awards 2018 vorgestellt?

“Meine To-Do-Liste umfasst heute nur 3 Dinge. Ich habe aber auch 3 Meetings vor 15.00 Uhr geplant. Erzählt mir das Universum etwas?”, so Pitchford in einem Tweet. Weiter heißt es: “Fun fact – Heute ist Tag 334 (Anzahl der Tage, die im Jahr vergangen sind). Gestern war Tag 333. Es ist wirklich interessant, wie der menschliche Geist in willkürlichen Zahlensystemen und Zufällen so viel Bedeutung steckt. Die Menschen werden den Verstand verlieren, wenn der Kalender auf das Jahr 3000 wechselt.” Im finalen Tweet heißt es dann: “Es fühlt sich wie eine E3 an…”

In der kommenden Woche werden die Game Awards 2018 vergeben. Die Show startet am 7. Dezember 2018 um 2:30 Uhr deutscher Zeit. Moderiert wird das Event erneut von Geoff Keighley. Der Produzent sagte bereits, dass es zu einigen Neuankündigungen im Rahmen der Show kommen wird. Die vielen Dreien könnten darauf hindeuten, dass wir nächste Woche Borderlands 3 endlich in Aktion sehen werden.

My To Do list today has just 3 things on it. But I also have 3 meetings scheduled before 3pm. Is the universe telling me something? — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 29, 2018

Fun fact – Today is day number 334 (number of days that have elapsed in the year). Yesterday was 333. It’s really interesting how human minds take so much meaning in arbitrary numbering systems and coincidence. People will lose their minds when the calendar flips to year 3000. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 30, 2018

Feels like E3 all over again… — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 30, 2018

Quelle: Randy Pitchford via Twitter