Dragon Age – Weitere Gerüchte um neuen Ableger

Erst vor kurzem sorgte BioWare-Chef Casey Hudson für Aufregung unter den Dragon Age-Fans. Er kündigte schlicht an, dass der nächste Ableger der Rollenspiel-Reihe auf den The Game Awards 2018 vorgestellt wird. So bestätigte die Webseite venturebea, dass Dragon Age 4 definitiv bei der Show vertreten sein wird.

Wann wird der nächste Dragon Age-Titel erscheinen?

Laut den Aussagen des Magazins, die sich auf eine anonyme Quelle beziehen, arbeitet Entwickler Bioware derzeit mit Hochtouren an Anthem. Erst nach dem Release des Titels Ende Februar, sollen die Arbeit am neuen Dragon Age-Ableger vollkommen anfokussiert werden. Mit einem Release soll angeblich erst 2021 zu rechnen sein. Ob der Titel dann ebenfalls für die nächste Konsolengeneration veröffentlicht wird, ist sehr wahrscheinlich.

Laut den Quellen selbst soll uns auf den Game Awards 2018 vorerst nur ein kleiner Teaser zum Projekt erwarten.

