Cyberpunk 2077 – Keine neuen Informationen auf den Game Awards

CD Projekt RED wird keine neuen Informationen zum langerwarteten Rollenspiel Cyberpunk 2077 auf den Game Awards bekannt geben.

Neue Details erst zu einem späteren Zeitpunkt

Wie die Spieleschmiede nun via Twitter verkündete, werde man in diesem Jahr nicht auf den Game Awards vertreten sein. Damit dürften vor allem viele Fans enttäuscht sein, die nach den Versprechungen von Moderator Geoff Keighley Hoffnungen hatten, sie würden neues Material zu Cyberpunk 2077 sehen können. Als kleinen Trost gibt das Studio zu bedenken, dass man neue Infohappen dann aber zu einem späteren Zeitpunkt kundtun will: “Wir freuen uns auf alle Enthüllungen und Ankündigungen im Rahmen der Game Awards in diesem Jahr. Wir selbst werden jedoch nichts präsentieren. Weitere Details über Cyberpunk 2077 werden wir mitteilen, wenn wir bereit dafür sind”.

Die Game Awards werden in diesem Jahr mit zehn Neuankündigungen und zahlreichen neuen Details zu bekannten Spielen aufwarten. Die Preisverleihung startet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2:30 Uhr deutscher Zeit.

