Obsidian Entertainment – Nächstes Rollenspiel wird auf den Game Awards enthüllt

Das nächste Projekt von Obsidian Entertainment steht kurz vor seiner Ankündigung. Fans der Spieleschmiede sollten sich die diesjährigen Game Awards rot im Kalender anstreichen.

Geoff Keighley, Host der Game Awards 2018, kündigte unlängst via Twitter an, dass das nächste Spiel von Obsidian Entertainment auf den diesjährigen Game Awards vorgestellt wird. Einem ersten Teaser-Bild zufolge wird das neue Projekte der Rollenspiel-Experten ebenfalls in diesem Genre beheimatet sein. Sci-Fi-Anleihen sind hier ebenfalls zu erkennen.

Auch auf der offiziellen Webseite des Studios sind bereits erste Teaser inklusive eines Countdowns aufgetaucht, der zum Start der Game Awards abläuft. Es bleibt also spannend wie das nächste Spiel der Fallout-New-Vegas-Macher aussehen wird.

Don't miss the global premiere and announcement of the upcoming RPG by @Obsidian and @PrivateDivision at @TheGameAwards streaming live everywhere next Thursday, December 6 at 9 PM ET / 6 PM PT. #WorldsWillChange pic.twitter.com/LjW8GmdwcB

