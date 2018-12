Far Cry – Spin Off Ankündigung bei den Game Awards

Ubisoft hat für die Game Awards offenbar bereits ein weiteres Far Cry auf Lager. Diesmal bekommen wir ein postapokalyptisches Spin Off.

Far Cry bekommt ein neues Spin Off

Der offizielle Twitter Account hat heute eine Ankündigung für die Game Awards in Aussicht gestellt. Der bereits veröffentlichte Trailer lässt dabei auf ein postapokalyptisches Setting schließen, dass an das Ende des fünften Teils anschließt. Genaueres werden wir dann am 7. Dezember bei den Game Awards erfahren.

Tune in for a worldwide reveal at #TheGameAwards on December 6, at 5:30PM PST/8:30PM EST. — Far Cry 5 (@FarCrygame) 5. Dezember 2018

