Crash Team Racing – Möglicher Remaster Teaser auf den Game Awards 2018?

Nachdem Activision die Remaster für die originale Trilogie von Crash Bandicoot angekündigt hatte, wollten Fans auch ein Crash Team Racing. Jetzt könnte es Realität werden.

Im Vorfeld der Game Awards gibt es zahlreiche Teaser und Gerüchte. Auch Activision beteiligt sich rege daran und schickte Holly Bennet von Playstation Access ein kleines Präsent. Die orangenen Plüschwürfel und die Wortwahl “Sliding”, lässt dabei auf eine Rückkehr des Kart Games schließen. Am Freitag ab 2:30 Uhr morgens werden wir also vielleicht eine entsprechende Ankündigung bekommen.

So….uh….these just arrived at my house.

Any ideas? pic.twitter.com/x0MRYihWvg

— Hollie Bennett (@HollieB) 4. Dezember 2018