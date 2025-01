Gewinnspiel – Wir verlosen 2x ‚Skullcandy SLYR‘ (Headset für PlayStation & für Xbox)

Das SLYR Gaming-Headset eröffnet eine neue Welt des Klangs und bietet eine außergewöhnliche Audioqualität für PC, Playstation, Switch und Xbox. Entwickelt, um jeden Moment im Spiel oder beim Musikhören zum Erlebnis zu machen, überzeugt das Headset mit beeindruckenden Funktionen, die den Unterschied ausmachen. Das Clear Voice Smart Mic isoliert Stimmen mithilfe von künstlicher Intelligenz und blendet störende Hintergrundgeräusche aus – ideal für klare Kommunikation während des Gamings. Dank der Mikrofone im Headset und im Bügel bleibt die Sprachübertragung auch bei abgenommenem Bügel optimal.

Die Enhanced Sound Perception-Technologie passt den Klang an das individuelle Gehör an, sodass jedes akustische Detail, vom leisesten Schritt bis zum entferntesten Schuss, wahrgenommen wird. Skullcandy Supreme Sound sorgt dafür, dass jede Nuance maximiert wird, während die leicht zugänglichen Bedienelemente eine schnelle Lautstärkeregelung und Stummschaltung ermöglichen – ohne das Spiel zu unterbrechen. Mit einem Preis von 59,99 Euro bietet das SLYR eine Kombination aus innovativer Technik, Komfort und Benutzerfreundlichkeit, die das Audioerlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Was gibt es zu gewinnen?

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Warum für dich? Warum möchtest du eines der beiden Headsets unbedingt gewinnen und vor allem für welche Plattform?

Die Teilnahmebedingungen

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Teilnahmeschluss ist der 14. Januar 2025.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Skullcandy für die Bereitstellung der Preise.