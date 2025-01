Bis zur Glotze – Die große Gaming-Vorschau auf 2025 | Folge 136

Nachdem wir in der letzten Folge von Bis zur Glotze auf das Jahr 2024 zurückgeblickt haben, schauen wir dieses Mal auf das neue Jahr. 2025 ist noch sehr frisch und daher haben wir uns die Chance nicht nehmen lassen, mal einen kleinen Ausblick und wilde Prognosen zu wagen. Ob Nintendo Switch 2, die Zukunft von Ubisoft oder ob GTA 6 tatsächlich dieses Jahr erscheint. Über das und viele weitere Dinge geht es in dieser Folge!

Zwischen GTA 6 und Nintendo Switch 2



2025 hat das Potenzial eines der besten Gaming-Jahre zu werden. Das hat viele Gründe. Zum einen steht die Ankündigung und der Release einer neuen Nintendo-Konsole an und damit auch die Möglichkeit viele, coole neue Nintendo Games zu bekommen. Zum andern aber wabert der Release von GTA 6 über allem. Kommt es oder kommt es noch nicht? Das fragen sich auch viele anderen Studios, die ihr Game ungern im gleichen Release-Zeitraum raus hauen wollen. Aber selbst wenn es nicht erscheint, die Release-Pipeline ist gigantisch. Civilization 7, Avowed, The Outer Worlds 2, Pokémon Legenden Z-A, Metroid Prime 4, Fable, Ghost of Yotei, Kingdom Come: Deliverance 2, Hades 2, Monster Hunter Wilds, Borderlands 4, Death Stranding 2, Gears of War, Doom: The Dark Ages, Inzoi oder Assassin’s Creed: Shadows. Und das ist nur ein Teil dessen. Achso und natürlich müssen wir über Ubisoft sprechen. Denn auch über deren Zukunft sprechen wir und da sieht die Zukunft tatsächlich nicht allzu rosig aus. Das Unternehmen stürzt in eine immer tiefere Krise. Doch mit welchen Folgen?

Natürlich schauen wir auch ein bisschen in die Glaskugel. Welche Spiele könnten sonst noch kommen? Worauf freuen wir uns? Was erwarten wir? Was erhoffen wir uns? Es gibt extrem viele Möglichkeiten für dieses noch junge Jahr. Welche davon eintreffen, das besprechen wir dann in 12 Monaten! Nun aber erstmal viel Spaß mit Bis zur Glotze, Folge 136.

Timestamps

(00:00:15) – Intro & Vorstellung

(00:01:37) – Nintendo Switch 2

(00:31:03) – Erscheint GTA 6?

(00:38:40) – Split Fiction

(00:40:44) – Was passiert mit Ubisoft?

(00:49:44) – Was erscheint noch 2025?

(00:52:29) – Unsere wilden Prognosen..und was macht Microsoft?

(01:08:44) – Was können wir von 2025 erwarten?

Moderation: Christian