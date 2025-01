Gewinnspiel – Wir verlosen 2x den neuen Film ‚Megalopolis‘ als Blu-ray (Constantin Film)

Einst war New Rome der Nabel der Welt, das Zentrum der Macht, unangreifbar, unverletzlich. Doch Korruption und Gier haben die Metropole ausgehöhlt, der Zahn der Zeit nagt an den kolossalen Bauten, die sich gen Himmel recken. Einer hat nicht aufgehört, große Träume für New Rome zu haben: Cäsar Catilina (ADAM DRIVER), Nobelpreisträger und genialer Erfinder des Zauberstoffs Megalo, hat eine Vision, wie es wieder bergauf gehen, eine bessere Zukunft für alle Menschen entstehen kann. Damit macht er sich Bürgermeister Franklyn Cicero (GIANCARLO ESPOSITO) zum Gegenspieler, der um Machterhalt und Fortbestand der alten Eliten kämpft, auch wenn er damit das Schicksal seiner Stadt besiegeln würde. Zwischen den beiden Männern steht die schöne Julia, Tochter des Bürgermeisters, Geliebte des Erfinders. Ein Kampf beginnt. Um Julias Seele. Und um die Seele der Megalopolis…

Mit MEGALOPOLIS hat sich Francis Ford Coppola, Schöpfer zeitloser filmischer Großwerke wie der „Die Pate“-Trilogie oder „Apocalypse Now“, fünffacher Oscar-Gewinner und zweifacher Cannes-Sieger, den Traum eines letzten Meisterwerks erfüllt: ein Science-Fiction-Epos, wie es noch keines gab, voller unvergesslicher Bilder und visionärer Ideen.

© 2024 Constantin Film Vertriebs GmbH / ab 19. Dezember 2024 auf DVD & Blu-ray, die digitale Kaufversion seit dem 12. Dezember 2024 erhältlich

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Constantin Film zum Heimkinostart von Megalopolis zwei Exemplare der Blu-ray für euch. Gewinner:in 01-02: 1x Megalopolis als Blu-ray

Coppola, Francis Ford(Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung:Freigegeben ab 16 Jahren

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Die Zukunft ist jetzt! Welches Science-Fiction-Abenteuer ab den 2000er Jahren findest Du bislang am besten und warum?

