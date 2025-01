Gewinnspiel – Wir verlosen 3x ‚SMILE 2: Siehst du es auch?‘ als VoD-Apple TV Code zum Heimkinostart (Paramount Pictures)

Der gefeierte Popstar Naomi versucht kurz vor ihrer Welttournee mittels Schmerzmittel eines Drogendealers die Folgen eines Autounfalls in den Griff zu bekommen. Fortan wird sie jedoch in unheimliche Ereignisse verwickelt, bei denen beängstigend lächelnde Personen zu sehen sind. Bereit alles zu tun, versucht sie den unheimlichen Fluch loszuwerden…

SMILE 2: Siehst du es auch? wird bereits ab 16. Dezember 2024 als Download zum Kaufen und ab 7. Januar als Video on Demand zum Leihen erhältlich sein. Der Horrorschocker wird darüber hinaus auf ausgewählten Plattformen zusammen mit dem ersten Teil als Bundle angeboten. Liebhaber der physischen Produkte dürfen sich auf den 23. Januar 2025 freuen. Dann erscheint die Fortsetzung von SMILE 2: Siehst du es auch? auf den bekannten Formaten Blu-ray, DVD und als 4K UHD Steelbook.

Fans, die den Film digital bei Apple TV oder als 4K UHD erwerben, erwartet adrenalingeladenes und umfangreiches Bonusmaterial: Darsteller und Filmemacher analysieren die intensivsten Momente des Films und Einblicke hinter die Kulissen zeigen, wie Make-up, Prothesen und visuelle Effekte den Albtraum zum Leben erwecken. Darüber hinaus gibt es Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben, und vieles mehr zu entdecken.



© 2024 Paramount Pictures Germany GmbH / ab 16. Dezember 2024 als Download zum Kaufen, ab 07. Januar 2025 als Video on Demand zum Leihen und ab 23. Januar 2025 als 4K Ultra HD Steelbook, Blu-ray und DVD

Was gibt es zu gewinnen?

Lachen macht glücklich! Wir verlosen zusammen mit Paramount Pictures Germany GmbH zum Heimkinostart von SMILE 2 drei Codes des Films für euch. Gewinner:in 01-03: 1x SMILE 2 als digitaler Video-on-Demand Code für Apple TV (ehemals iTunes) Keine Produkte gefunden.

