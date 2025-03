Gewinnspiel – Wir verlosen zwei T-Shirt’s zum Kinofilm ‚HAPS – Crime doesn’t pay‘ (Engizek Films)

Der unscheinbare Kleinkriminelle Alexander Rothstein, gespielt von Constantin von Jascheroff (BARFUSS BIS ZUM HALS, DOGS OF BERLIN), landet wegen Drogenhandels in einem der härtesten Gefängnisse Deutschlands, und muss seine schwangere Frau (Xenia Assenza) zurücklassen. Getrieben von großen Geldsorgen und der nackten Überlebensangst im Gefängnisalltag, lässt sich Rothstein auf eine gefährliche Allianz mit dem kurdischen Gangsterboss Mazlum ein (Cem Öztabakci, DOGS OF BERLIN, DER AUFTRAG, ONE NIGHT OFF, WOODWALKERS 1 & 2). Gemeinsam ziehen sie ein ebenso lukratives wie perfekt geplantes Drogengeschäft auf, das weit über die Gefängnismauern hinausgeht. Doch während alles bestens zu laufen scheint, verstrickt sich Alexander mehr und mehr in ein Netz aus Intrigen und Verrat, aus dem es schon bald kein Entkommen mehr gibt. Plötzlich steht er vor der unvermeidlichen Wahl, entweder in diesem Strudel unterzugehen oder selbst zum Monster zu werden.

Autor, Regisseur und Produzent Ekrem Engizek bringt mit HAPS – CRIME DOESN’T PAY nicht nur packende Kinounterhaltung auf die deutschen Leinwände. Im Rahmen des Release findet zudem eine begleitende Aufklärungskampagne zum Thema Jugendkriminalität statt. Mit dem Untertitel „Crime doesn´t pay“ möchten die Filmemacher dafür sensibilisieren, dass sich junge Menschen allzu oft vom vermeintlich aufregenden Gangster-Lifestyle und dem Traum vom schnellen Geld angezogen fühlen, ohne sich der Schattenseiten eines kriminellen Lebens bewusst zu sein. In Zusammenarbeit mit Justizorganisationen, ehemaligen Straftätern und Influencern nutzt diese wichtige Präventions-Kampagne Podcasts, ein Musikalbum, Videos und authentische Geschichten, um Jugendliche auf glaubwürdige Weise zu erreichen.

© 2025 Engizek Films / Kinostart: 27. März 2025, Deutschland 2024, 128 Min

mit Constantin von Jascheroff, Kais Setti, Amir „ASCHE“ Aschenberg, Cem Öztabakci

Welcher Film, der im oder sich um ein Gefängnis dreht, findest du bislang am spannendsten und warum?

