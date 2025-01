Bis zur Glotze – Der große Gaming-Jahresrückblick 2024 | Folge 135

Schon wieder ein Jahr rum und Zeit für eine neue Folge Bis zur Glotze! Natürlich entsprechend mit unserem Jahresrückblick 2024. Es ist einiges passiert. Viel davon war spannend, interessant und unterhaltsam. Doch leider war 2024 für die gesamte Branche eine extrem große Katastrophe. Über das, unsere persönlichen Highlights, aber auch Geheimtipps und Enttäuschungen, sprechen wir in Folge 135!

2024 war wahrlich ein Jahr mit hohen Höhen und tiefen Tiefen



In diesem Jahr sind wieder viele spannende Titel auf den Markt gekommen. Von Indie, über AA, bis hin zu den ganz großen Kalibern war alles dabei. Nicht alles davon konnte uns begeistern, aber eine ganze Menge. Für unseren Redakteur Maarten war es aber vor allem eine Erkenntnis, dass gerade diese größeren Spiele meist gar nicht so seine Welt sind. Ihm haben es eher die kleinen Spiele angetan. Auch wenn darunter nicht das viel erwähnte Balatro ist, waren es Spiele wie Animal Well oder Drova, die ihn 2024 mit Spaß versorgt haben. Christian dagegen war schon eher im AA-AAA Bereich unterwegs. Neben schwach bis mäßigen Spielen, wie Star Wars: Outlaws, Skull & Bones oder Suicice Squad, gab es aber echte Kracher, wie Metaphor, Final Fantasy 7: Rebirth oder natürlich Astro Bot.

Über Nintendo haben beide aber etwas zu sprechen, denn für Nintendo war es ein Übergangsjahr, in dem auch einige, aber wenige wirklich große Releases anstanden. Allen voran haben wir aber im Podcast über The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gesproche. Oder wie wir es im Podcast getauft haben: Das Zelda Zelda. Denn 2025 dürfte mit dem Nachfolger der Switch eine große Veränderung anstehen, auf die wir natürlich gespannt blicken.

Weniger hoffen wir aber auf eine Wiederholung der Massenentlassungen und Studioschließungen in der Branche. Zehntausende Menschen verloren ihren Arbeitsplatz, meist aber aufgrund von Fehlentscheidungen im Management oder Einsparmaßnahmen an der falschen Stelle. Die traurige Bilanz ergibt: Es ist in Bezug darauf eines der schlimmsten Jahre aller Zeiten für die Gaming Industrie. Wir hoffen jedenfalls, dass das bald ein Ende findet und sich auf die Liebe zu Videospielen besonnen wird, aus der dann auch tolle Spiele entstehen können.

Timestamps

(00:00:15) – Intro & Vorstellung

(00:02:35) – Animal Well

(00:10:25) – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

(00:16:50) – Nintendo (Peach, Zelda, Mario & Luigi)

(00:32:51) – Metaphor: ReFantazio

(00:41:58) – Triple A im Jahr 2024 (Indiana Jones, Final Fantasy 7: Rebirth)

(00:49:43) – Ubisoft …

(01:01:08) – Drova, Maarten’s Game of the Year

(01:18:04) – 2024 war eines der schlimmsten Jahr für die Branche

(01:26:07) – Diese Spiele haben uns enttäuscht

(01:34:44) – Geheimtipps des Jahres

(01:46:26) – Astro Bot, Christian’s Spiel des Jahres

(01:54:55) – Maarten’s kurzer Ausblick auf 2025

Moderation: Christian