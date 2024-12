Project Robot – Das neue Projekt vom Shadow of the Colossus-Schöpfer

Ganze acht Jahre nach The Last Guardian gibt es endlich ein Lebenszeichen von Fumito Ueda, dem Schöpfer von Ico und Shadow of the Colossus. Das neue Projekt wurde mit einem Teaser kurz auf den Game Awards vorgestellt, hat aber noch keinen Namen, weshalb es derzeit auf „Project Robot“ getauft wurde.

Was wird Project Robot für ein Spiel?

Es sind eigentlich recht wenig Informationen zu Project Robot vorhanden. Natürlich ist ein eventueller Releasezeitraum die Frage, denn es wurde wirklich kein ungefähres Datum genannt. Wir erinnern uns an The Last Guardian, welches 2009 angekündigt wurde, 2011 erscheinen sollte und dann schlussendlich erst 2016 auf den Markt kam. Wir hoffen natürlich, dass es für Uedas neues Projekt nicht so lange dauern wird.

Aber worum geht es denn nun eigentlich im Spiel? Nun, der Trailer zeigt lediglich unsere Spielfigur, wie sie an einem gigantischen Roboter hinaufklettert. Der Vergleich mit Shadow of the Colossus liegt auf der Hand. Doch dann schaut unser Held in die Ferne und sieht eine bedrohliche Welle aus dunkler Materie herankommen. Er steigt in den Kopf des Roboters und fliegt, nachdem sich dieser vom Körper gelöst hat, davon. Das wars. Mehr gibt es nicht. Es lässt sich also bislang nur spekulieren, wie das Gameplay aussehen könnte. Oder wir gedulden uns einfach, bis der nächste Trailer erscheint. Ueda-Fans sind diese Geduld ja bereits gewöhnt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: genDESIGN

Titelbild: 2024 © genDESIGN